跨年應援！7-11「2台行動購物車」開進信義區　門市備貨量超過5倍

▲全新設計「OPEN!行動購物車2.0」將在跨年當天於7-11仁信門市前首度登場。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

倒數2天迎接2023！解封後的首場跨年，加上開放海外旅客入境，預估人潮將較往年熱絡，為了應援大量人潮的購物需求，就有超商首度將2台「行動購物車」開進台北市信義區，行動購物車販售超過百款商品，咖啡、零食、鮮食通通都有，而信義區商圈的超商門市，備貨超過5倍、動員超過8倍人力。

台北市信義區是跨年一級戰區，為應援爆量人潮，7-11信義商圈門市備貨超過5倍、動員超過8倍人力；不僅如此，今年還首度將「OPEN!行動購物車」開進信義區，全新設計、容量翻倍的「OPEN!行動購物車2.0」也同步限定登場。

▲「OPEN!行動購物車」近7-11市捷門市旁。



▲「GODIVA喜馬拉雅粉紅鹽熱巧克力」隨杯附贈迷你造型杯塞，行動購物車也能買到。



「OPEN!行動購物車2.0」內裝容納陳列空間較「OPEN!行動購物車」增加2.5倍、超過百款商品，設置冷藏、冷凍、常溫三種溫層確保商品新鮮，提供CITY系列飲品、啤酒、鮮食、冷凍品、常溫與冷藏飲料、零食及保暖用品等，宛如行動式的小型門市。

為了讓民眾在冷天跨年也能很溫暖，「OPEN!行動購物車2.0」與「OPEN!行動購物車」也特別販售限量熱門飲品，像是近期才開賣的「GODIVA喜馬拉雅粉紅鹽熱巧克力」，隨杯附贈迷你造型杯塞，以及「精品微醺酒香拿鐵組合」，含軒尼詩V.S.O.P迷你酒（50ml）1瓶與CITY PRIMA熱精品拿鐵1杯。

▲麥當勞歡樂送限時「4大品項買1送1」。（圖／翻攝麥當勞官網）

麥當勞即日起至2023年1月10日祭出限時「買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「Y2023」，即可享有「勁辣香雞翅」、「蘋果派」、「冰經典那堤」、「熱經典那堤」（4擇1）任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。