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「4大超商」備戰跨年夜！　行動車開進信義區、吃得到現烤點心

▲▼2019年跨年超商人潮。（圖／記者蕭筠攝）

▲4大超商備戰跨年夜先看。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

跨年進入倒數了！今年全台約有20場次跨年活動，再加上疫情解封，預估有大量人潮湧出同慶並觀賞精彩煙火秀。對此，4大超商也做好備戰，尤其針對北市一級戰區信義區增加最多10倍貨量及人力，吃得到熱騰騰的現烤點心等，更開出「行動車」提供百款商品隨時滿足需求。

▲▼7-11 OPEN!行動購物車 台北跨年初登場。（圖／7-11提供）

▲7-11 OPEN!行動購物車首度開進信義區。（圖／業者提供）

●7-11
7-11今年於信義商圈門市備貨超過5倍、動員超過8倍人力，更首度把「OPEN!行動購物車」開進信義區，其中，全新設計的「OPEN!行動購物車2.0」陳列空間增加2.5倍，提供超過百款商品，包括CITY系列飲品、啤酒、鮮食、冷凍品、常溫與冷藏飲料、零食及保暖用品等，宛如行動式的小型門市，滿足各種需求。

除外，「OPEN!行動購物車2.0」與「OPEN!行動購物車」也特別販售限量熱門飲品，像是近期才開賣的「GODIVA喜馬拉雅粉紅鹽熱巧克力」，隨杯附贈迷你造型杯塞，以及「精品微醺酒香拿鐵組合」，含軒尼詩V.S.O.P迷你酒（50ml）1瓶與CITY PRIMA熱精品拿鐵1杯。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼全家現烤點心店擴大開張。（圖／記者蕭筠攝）

▲全家行動門市買得到現烤點心。（示意圖／記者蕭筠攝）

●全家
全家今年於信義區松壽路「建鑫店」動員超過5倍人力，店舖也增設至14台收銀機，並於門市外設置行動門市，販售熟食商品包括熱狗、鼎王麻辣蛋、現烤點心，方便民眾隨買隨吃；而針對咖啡部分，也特意在門市外增設4台咖啡機，滿足熱飲需求。除外，也買得到各式啤酒，像是暖暖包、飲用水也備貨5倍箱數。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼OK mart跨年夜備戰。（圖／業者提供）

▲OK mart今年也出動OK move行動超商駐點信義區。（圖／業者提供）

●OK mart
OK mart今年於北市一級戰區信義商圈的門市，加碼備貨5成，像是茶葉蛋、微波袋裝鮮食、炸雞等都是熱門品項，同步也會出動OK move行動超商駐點，並於現場販售現煮咖啡、蛋塔，滿足需求。

▲▼跨年萊爾富拆門,備貨量增加。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富北市信彩店12月31日上午10點要拆門。（圖／業者提供）

●萊爾富
萊爾富今年於信義區周邊門市人力、商品增加10倍備貨量，更因應跨年人潮調整門市的動線與商品陳列，於尖峰時段安排專人引導，屆時將能縮短門市結帳時間及補貨速度；而鄰近台北市政府的「北市信彩店」也將在12月31日上午10時拆除大門、櫥窗玻璃與冰箱門，方便民眾快速進出門市購買。

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