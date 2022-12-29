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懶人快看！「超商包裹」也能外送了　1鍵送到家還有優惠

▲▼7-11包裹也能外送了。（圖／7-11提供）

▲7-11推出全新「包裹外送」服務。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

懶人請看過來！相信每個人多少都有回家後才想起忘記拿超商包裹的經驗，實在懶得再多跑一趟，現在就有超商宣布，12/31起將推出全新「包裹送到家」服務，且還可同時併買取貨門市之各式商品，1指就能搞定領包裹、購物。

7-11攜手foodomo外送平台推出全新「交貨便包裹送到家」服務，將於12/31正式上線，包裹收件人收到自營交貨便取件簡訊通知即可點選外送連結串聯foodomo app開啟服務，且還可同時併買取貨門市外送商品，一指完成領取包裹、採買日常。

▲▼7-11包裹也能外送了。（圖／7-11提供）

▲只要動動手指，就能將包裹、商品一起送回家。

新服務上線絕對少不了優惠，12/31起至2023/3/31止，交貨便包裹送到家服務可享運費優惠價88元，2023/1/10前併購商品單筆滿329元，還可輸入優惠碼「滿額折50」立折50元，每人限用2次。

▲▼愛買兔年刮刮卡開賣。（圖／業者提供）

▲愛買兔年刮刮卡開賣了。（圖／愛買提供）

愛買2023年限定「兔年刮刮卡」來了，全台只有7萬張，即日起至2023/1/31止限時開刮，今年大手筆送出3大熱門航點雙人來回機票，頭獎是台北到東京來回機票1組，二、三獎則分別是台北到首爾來回機票2組、台北到曼谷來回機票2組，一共有5位幸運兒有機會只花百元換到機票，還有APPLE Watch Series 8、愛買提貨券5千元等大獎，趕緊衝買。

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