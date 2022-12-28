一直聽老歌是「頭腦老化開始」？學者：很難學新事物　網一看戰翻

▲大家平常喜歡聽舊歌還是新歌呢？ （圖／翻攝自pixabay）

記者周偉承／綜合報導

你是能夠不斷吸收新知、接受新事物的人嗎？或者覺得現在流行的音樂、電影等，都比不上自己過去喜愛的作品呢？一位統計學者提到，「有些人一輩子只會聽年輕時愛上的音樂」，他認為頭腦的老化就是從這時開始的，而此論點一出，很快地便引起大量網友討論。

日本一位名叫「西內啟」的統計學者是在東京大學任教的助教，同時也是醫學相關研究中心的研究員，他日前在推特上提到，自己曾經聽過「大部分的人『一生只會聽年輕時迷上的音樂』」這樣的說法，而他認為，人頭腦的老化現象，或許就是從這時開始的。不管是音樂還是漫畫，無法輸入有趣新事物的人，應該也很難學習新的東西。

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ほとんどの人は「若い頃にハマった音楽だけを一生聞き続ける」みたいな話昔読んだことがあるんですけど、個人的に「頭の老い」みたいな現象はそのへんから始まるのではないかという仮説を持っている。音楽でも漫画でも、新たな楽しいことのインプットすらできない人が新しいこと学ぶの難しくないかと。 — 西内啓 Hiromu Nishiuchi (@philomyu) December 11, 2022

▲你覺得一直沉浸在過去喜愛的歌曲、影視作品裡，是頭腦老化的開始嗎？

不過此論點一出，很快地吸引大量網友分享不同看法，有人認為任何人都會老，不需要在意這麼多，也有人提到，自己的公司就有許多愛依賴過去經驗的人，即使有錯，也不願意去理解、學習新技術，也有人承認，隨著年齡增長，會越來越難以學習新東西。有網友也表示，「年輕時曾被父母親說過『最近的歌都唱好快，聽不懂在唱什麼』，而最近聽到自己孩子在聽的流行歌時，心理不禁想『原來是這種感覺啊』」。

不過也有另一派網友抱持不同看法，有些人提到，「過去喜歡的音樂因為跟當時的記憶連結在一起，所以在聽以前的音樂時會感到很安心」、「只是因為年輕時愛上的歌曲融合了當年的回憶，所以跟新的歌曲比起來，我們可能會比較喜歡舊的」、「我爸爸很喜歡經典的音樂，但也會聽YOASOBI跟米津玄師耶」。也有網友表示，曾經聽過「14歲時愛上的音樂，之後也會一直喜歡下去」這樣的說法，但他認為自身的喜好跟停止對新事物產生好奇心、停止接受新事物等應該沒有關係，「真正的『老化』應該是對求知、求新的慾望減退了才對」。