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一直聽老歌是「頭腦老化開始」？學者：很難學新事物　網一看戰翻

▲音樂,旋律,歌曲,聽歌,耳機,演奏,曲調,洗腦歌。（圖／翻攝自pixabay）

▲大家平常喜歡聽舊歌還是新歌呢？　（圖／翻攝自pixabay）

記者周偉承／綜合報導

你是能夠不斷吸收新知、接受新事物的人嗎？或者覺得現在流行的音樂、電影等，都比不上自己過去喜愛的作品呢？一位統計學者提到，「有些人一輩子只會聽年輕時愛上的音樂」，他認為頭腦的老化就是從這時開始的，而此論點一出，很快地便引起大量網友討論。

日本一位名叫「西內啟」的統計學者是在東京大學任教的助教，同時也是醫學相關研究中心的研究員，他日前在推特上提到，自己曾經聽過「大部分的人『一生只會聽年輕時迷上的音樂』」這樣的說法，而他認為，人頭腦的老化現象，或許就是從這時開始的。不管是音樂還是漫畫，無法輸入有趣新事物的人，應該也很難學習新的東西。

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▲你覺得一直沉浸在過去喜愛的歌曲、影視作品裡，是頭腦老化的開始嗎？

不過此論點一出，很快地吸引大量網友分享不同看法，有人認為任何人都會老，不需要在意這麼多，也有人提到，自己的公司就有許多愛依賴過去經驗的人，即使有錯，也不願意去理解、學習新技術，也有人承認，隨著年齡增長，會越來越難以學習新東西。有網友也表示，「年輕時曾被父母親說過『最近的歌都唱好快，聽不懂在唱什麼』，而最近聽到自己孩子在聽的流行歌時，心理不禁想『原來是這種感覺啊』」。

不過也有另一派網友抱持不同看法，有些人提到，「過去喜歡的音樂因為跟當時的記憶連結在一起，所以在聽以前的音樂時會感到很安心」、「只是因為年輕時愛上的歌曲融合了當年的回憶，所以跟新的歌曲比起來，我們可能會比較喜歡舊的」、「我爸爸很喜歡經典的音樂，但也會聽YOASOBI跟米津玄師耶」。也有網友表示，曾經聽過「14歲時愛上的音樂，之後也會一直喜歡下去」這樣的說法，但他認為自身的喜好跟停止對新事物產生好奇心、停止接受新事物等應該沒有關係，「真正的『老化』應該是對求知、求新的慾望減退了才對」。

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