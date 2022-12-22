半夜音樂太吵害失眠　一把火燒了鄰居家！結果連燒4屋...莽男慘了

▲台中男子不滿鄰居放音樂害他失眠，氣得放火燒了他家。（示意圖／123RF）



記者黃資真／台中報導

台中一名李姓男子因不滿陳姓鄰居播音樂太大聲，一把火燒了他家，結果火勢變大延燒隔壁4棟樓，所幸住戶們即時逃出，未釀成嚴重傷亡。一、二審依放火燒燬現供人使用之住宅未遂，判處李男5年。

判決書指出，2019年11月13日深夜，李男覺得陳姓鄰居音響音量開太大聲，影響他的睡眠，氣沖沖跑去找陳男反應，陳男卻置之不理，隔天下午2時許，李趁陳不在家時，點燃陳家門口前堆放的大量回收物，火勢迅速燃燒，甚至波及旁邊的4棟民宅，住戶見濃煙、火舌四竄，陸續倉皇逃出，所幸未釀成死傷。

應訊時，李辯稱案發前沒有向鄰居反應過音樂問題，因為他習慣拿紙杯當作菸灰缸，火災當天他把回收物拿去丟時可能菸蒂未熄滅才導致意外發生。

但法院勘驗監視器畫面，李當時手持大片不明物品、將之撕成兩片，之後放置在回收物上，2秒後該處隨即出現白煙，進而冒出火焰，與菸蒂未完全熄滅而蓄熱慢慢引燃的情形不同。

事後李也在偵訊時改口，因為鄰居放音樂太大聲，害他失眠睡不著，從晚上忍到隔天中午，才氣得去縱火，也表示「這件事他會負責」，但審理時又翻供否認犯行。

一審法官認為，李僅因細故即對他人所居住宅放火，枉顧放火行為可能危及他人生命財產安全，未與被害人達成和解賠償，判處5年；案經上訴二審，法官認為其上訴無理由，予以駁回。全案仍可上訴。