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53萬追蹤正妹Coser驚傳過世　粉絲崩潰：太突然了

▲▼53萬追蹤正妹Coser驚傳過世　粉絲崩潰：太突然了。（圖／翻攝@otogi_shi）

▲在推特有53萬追蹤的日本知名女Coser「御伽樒」驚傳過世。（圖／翻攝@otogi_shi）

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本知名女Coser「御伽樒」臉部僅露出眼睛，卻因打扮中性，脫下外衣後身材火辣，強烈的反差感吸引53萬多名網友追蹤其推特帳號。沒想到，御伽樒的粉專23日晚間無預警發出「御伽樒」的死訊，瞬間讓粉絲無法接受。

「御伽樒」的管理員23日晚間在「御伽樒」的推特上發文表示，「給御伽樒的粉絲們和相關的各位，我是xxxx。像您報告，御伽樒於12月16日傍晚輕生，離開了這個世界，葬禮是由自己人舉行的。很抱歉向支持的各位報告了這樣的報告。」

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該文曝光後，截至24日晚間已被查看371.6萬次，有超過1.4萬名網友關注留言，「我是如此愛你，我無法相信...安息吧」、「很喜歡，看了很久。我簡直不敢相信」、「我真誠地祈禱靈魂的安息」、「她很酷，很可愛，很性感，即使她在幕後，我也在支持她。突然得知她去世的消息，感到很驚訝，但請安息。我們打從心底祈禱。謝謝妳為我們做的一切」。

消息傳回台灣，網友感嘆事發太突然，「感覺是少數可以把帥氣跟性感這兩個形容詞混搭的很好的coser」、「R.I.P.」、「等等！這也太難過了吧」、「我真的很喜歡這位姐姐的說」、「等等2022還剩幾天欸太突然了」。

▼「御伽樒」因打扮中性帥氣又身材火辣，吸引不少男女粉絲。（圖／翻攝@otogi_shi，下同）

▲▼53萬追蹤正妹Coser驚傳過世　粉絲崩潰：太突然了。（圖／翻攝@otogi_shi）

▲▼53萬追蹤正妹Coser驚傳過世　粉絲崩潰：太突然了。（圖／翻攝@otogi_shi）

▲▼53萬追蹤正妹Coser驚傳過世　粉絲崩潰：太突然了。（圖／翻攝@otogi_shi）

▲▼53萬追蹤正妹Coser驚傳過世　粉絲崩潰：太突然了。（圖／翻攝@otogi_shi）

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