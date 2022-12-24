53萬追蹤正妹Coser驚傳過世　粉絲崩潰：太突然了

▲在推特有53萬追蹤的日本知名女Coser「御伽樒」驚傳過世。（圖／翻攝@otogi_shi）
記者鄒鎮宇／綜合報導
日本知名女Coser「御伽樒」臉部僅露出眼睛，卻因打扮中性，脫下外衣後身材火辣，強烈的反差感吸引53萬多名網友追蹤其推特帳號。沒想到，御伽樒的粉專23日晚間無預警發出「御伽樒」的死訊，瞬間讓粉絲無法接受。
「御伽樒」的管理員23日晚間在「御伽樒」的推特上發文表示，「給御伽樒的粉絲們和相關的各位，我是xxxx。像您報告，御伽樒於12月16日傍晚輕生，離開了這個世界，葬禮是由自己人舉行的。很抱歉向支持的各位報告了這樣的報告。」
御伽樒のファンの皆様、関わってくださった皆様へ— 御伽樒 (@otogi_shi) December 23, 2022
小枝モアです。
御伽樒が12月16日の夕方に自ら命を絶ち、この世を去ったことをご報告いたします。
葬儀は身内で執り行われました。
応援してくださった皆様へこのようなご報告となり申し訳ございません。
該文曝光後，截至24日晚間已被查看371.6萬次，有超過1.4萬名網友關注留言，「我是如此愛你，我無法相信...安息吧」、「很喜歡，看了很久。我簡直不敢相信」、「我真誠地祈禱靈魂的安息」、「她很酷，很可愛，很性感，即使她在幕後，我也在支持她。突然得知她去世的消息，感到很驚訝，但請安息。我們打從心底祈禱。謝謝妳為我們做的一切」。
消息傳回台灣，網友感嘆事發太突然，「感覺是少數可以把帥氣跟性感這兩個形容詞混搭的很好的coser」、「R.I.P.」、「等等！這也太難過了吧」、「我真的很喜歡這位姐姐的說」、「等等2022還剩幾天欸太突然了」。
▼「御伽樒」因打扮中性帥氣又身材火辣，吸引不少男女粉絲。（圖／翻攝@otogi_shi，下同）
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