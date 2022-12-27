普發1萬元有雜音！　鍾佳濱拋「所得重分配」3建議

▲民進黨立委鍾佳濱。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

今年預估稅收超徵4500億元，跨派系民進黨立委籲全民共享經濟果實，英系率先串聯喊「普發現金1萬元」，總統蔡英文稱錢要花在刀口上，行政院長蘇貞昌則下令研議振興、照顧弱勢方案。對此，新系立委鍾佳濱27日晚間拋出3大建議，包括800億用於擴增農退基金規模、全面減免小店家營業稅、青年學貸全免，強調應該從所得重分配的角度切入，讓資源做更好的利用，協助需要的人。

超過10名英系立委昨天率先串連，建請行政院研擬「普發現金1萬元」方案，而新系立委劉世芳、陳素月、許智傑、正國會立委黃秀芳、莊競程今日共同舉行記者會響應。

不過，新系立委郭國文連續兩日表達反對意見，直指人人拿1萬民眾最好懂，但絕不是對台灣最有利方法，普發與稅收超徵原因衝突，針對性紓困才能減緩分配不均所導致的貧富差距。

此外，鍾佳濱今天晚間也提出相同主張，強調預料之外的4500億稅收，應該優先減輕辛苦民眾的負擔，因為政府徵收的每一分稅，都是全民辛辛苦苦賺來的錢，更應該從所得重分配的角度切入，讓資源做更好的利用，協助需要的人。

鍾佳濱具體提出3大建議：第一，應將其中800億用於擴增農退基金規模，目前農民退休儲金是農民跟政府各出一半，他認為提撥的額度應該提高、每個月可以多存一些，而且政府要出6成、農民出4成即可；第二，去年政府發放紓困金4萬元，給受疫情影響的小店家，由於許多基層頭家不淸楚如何申請，結果全國超過40萬受影響的小店家，最後只有不到3成有領到，今年應直接全面減免受影響小店家的營業稅，而且由財政部主動辦理，省去頭家申請的麻煩。

鍾佳濱指出，第三，青年學生申請學貸，畢業出社會後一年開始還款，疫情這幾年，社會新鮮人工作不好找，基層新進員工薪情不振，房租等生活費上漲，因此主張學貸全面減免，減輕社會青年學貸負擔。