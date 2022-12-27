義務役恢復1年！阿扁憶兵役改制史　大讚蔡英文「這才是好總統」

▲總統蔡英文於府內召開「國防兵力結構調整」記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文27日拍板義務役役期延長到1年。對此，前總統陳水扁回憶義務役期改制歷史，他表示，前總統馬英九無視對岸大敵當前，及美方的嚴重關切，硬推全募兵制，導致無可用之兵。如今蔡英文為了捍衛國家安全，經過2年評估恢復到2008年的1年役期，「既無關俄烏戰爭，也不再有選舉考量，這才是我們的好總統！」

蔡英文27日下午親自主持「強化全民國防兵力結構調整方案記者會」，拍板義務役役期延長到1年，月薪納入保險、伙食津貼等一口氣調漲到2萬6307元。蔡英文說，2024年恢復1年的義務役，適用對象是2005年後出生的役男，這是無比困難的決定，但身為總統，捍衛國家安全確保國家利益，讓台灣永續生存，是她無可迴避責任。

陳水扁表示，前總統李登輝在總統大選前，將義務役役期從2000年1月1日起縮短為1年10個月，自己2000年520就任總統後，8月1日起首度實施替代役。並逐年調整徵兵募兵比例，從6:4變成4:6，才有可能再進一步縮短役期。

陳水扁回憶，自2004年1月1日起，每年縮短役期2個月，直到2008年縮短為1年。這已經是役期的極限了，沒想到前總統馬英九上台硬推全募兵制，無視對岸大敵當前，及美方的嚴重關切，特別是軍方專業意見。

陳水扁指出，馬英九勉強推動4個月役期，礙於軍事訓練不足，導致無可用之兵。如今蔡英文為了捍衛國家安全，經過2年評估恢復到2008年的1年役期，「既無關俄烏戰爭，也不再有選舉考量，這才是我們的好總統！」