民進黨明公布敗選檢討報告　賴清德親赴花蓮座談

▲副總統賴清德同額競選民進黨主席。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨2022九合一選舉慘敗後，由桃園市前市長鄭文燦擔任檢討小組召集人，陸續與地方黨部主委、各縣市競選團隊、各工商團體和社團代表開會，並將於28日中常會進行專案報告，提出檢討報告。另一方面，同額競選黨主席的副總統賴清德啟動全台黨員座談，第一線傾聽民意、接受批評指教，同日晚間將前往花蓮縣發表政見。

民進黨中常會明天將進行「2022年九合一大選暨修憲複決公投檢討報告」專案報告，由檢討小組召集人鄭文燦代表提出檢討報告。

民進黨自12月9日開始啟動檢討會議，陸續邀請各縣市地方黨部主委、縣市輔選團隊，以及各工商團體、四大社團、同鄉會、宗教、勞工、農業、教育、醫藥護、專業公會及各行各業等代表，對選戰過程提出意見，並於本周分別邀請青年議員、交通旅宿業者赴中央黨部座談。

鄭文燦日前說明，檢討小組將彙整近期會議的討論，針對逐次檢討會議所提及的議題，統整社會各界的批評與期待，儘速完成檢討報告，提交到中常會。他也提到，青年的認同是民進黨重要的支持基礎，檢討小組後續將對支持者流失的情況，由民調中心負責，進行後續進一步的訪談與分析。

此外，近期展開全台「向黨員報告—政見發表會」的賴清德，已陸續前往新北市、南投縣、彰化縣、高雄市、苗栗縣與支持者們座談，面對面接受批評指教，同時向黨員報告未來願景，強調推動改革決心，明天晚間將親自前往花蓮縣花蓮市，進行第6場座談。

▲鄭文燦卸任桃園市長後，明天將在中常會進行專案報告。（資料照／記者沈繼昌翻攝）