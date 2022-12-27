民眾黨團支持義務役延長！　邱臣遠提醒：仍需進一步改革志願役制度

▲邱臣遠表示，民眾黨黨團支持調整義務役制度，但仍要提出幾點疑慮與期許。（圖／翻攝自邱臣遠臉書）

記者江采蓁／綜合報導

總統蔡英文今（27）日下午召開「強化全民國防兵力結構調整方案記者會」，拍板義務役役期延長到1年。對此，民眾黨立法院總召邱臣遠表示，民眾黨黨團支持政府調整義務役制度，但若要做到「備戰才能避戰，能戰才能止戰」，仍需要進一步從志願役制度的改革著手，才能有效提升我國的國防戰力。

邱臣遠表示，自己一直以來主張必須建構強而有力的全民國防，因此，他十分樂見蔡英文今日所提出的各項改革方案，但同時也要提出幾點疑慮和期許。他提出，首先，一年義務役二兵可支領薪資調整為20,320元，加計政府負擔之保費、餐費等5,987元，共26,307元，係基於役期延長及就業影響，減輕役男生活負擔所做調整，但他質疑，政府的財政能否支應？雖然蔡英文表示國家預算支應不是問題，在遵守財政紀律的原則下，他還是要呼籲政府說明清楚、講明白，並且提早準備。

其次，邱臣遠指出，對於此次強化義務役訓練的調整他予以肯定，包括新兵訓練由5週延長至8週，訓練內容的調整如新增新式武器操作、實彈射擊不低於800發及重要基礎設施防護等，訓練內容精實化改革必須要落實，才能讓役男在動員時能發揮守備部隊的任務與功能。

此外，邱臣遠提到，現有基層軍士官不足的問題，也可能在役期延長後更加嚴重，改革方案將志願役定調為主戰部隊，對此，他也提出幾個疑問，主戰部隊對義務役的訓練、接訓能量夠不夠？現有營舍及訓練場地是否充足？他強調，距離新方案實施僅剩一年，請政府必須加緊腳步，提升相關量能，方可落實改革。

邱臣遠表示，民眾黨黨團支持政府調整義務役制度，但若要做到「備戰才能避戰，能戰才能止戰」，仍需要進一步從志願役制度的改革著手，才能有效提升我國的國防戰力，因此，他呼籲，政府要持續推動國防改革，守護中華民國與台灣人民的安全。