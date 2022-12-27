「你們今天問好多喔」　蔡英文回745天沒受訪讓現場媒體笑呵呵

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文今（27日）召開記者會宣布義務役役期恢復1年，並開放媒體現場詢問，是蔡睽違745天接受訪。對此，蔡英文解釋是因為疫情，所以傳統問答受了限制，以後會改進。值得一提的是，蔡英文在回應此質疑時，與媒體有說有笑，還說「你們今天問了好多問題喔，不是今天完了就沒有機會問了，所以不用著急」。

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

蔡英文27日下午率副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄、民進黨立法院黨團總召柯建銘、國防部長邱國正、副部長柏鴻輝在總統府召開記者會，宣布義務役恢復1年役期的相關方案。

媒體詢問，蔡英文睽違745天舉行面對媒體的記者會，不曉得未來有無除了國防以外的更多記者會？蔡英文回應，「我好像常常看到媒體啊」，確實她這段時間有問答機會較少，可能是因為疫情初期，所以傳統問答受了限制，不過大家有需求，她會考慮安排。

「你們今天問了好多問題喔，不是今天完了就沒有機會問了，所以不用著急。」蔡英文一講此話，現場傳出笑聲，隨即笑著詢問「這麼好笑嗎？」接著有媒體說，「我們想妳。」蔡英文再笑回「你們不是想我，你們是想問問題」。媒體再說：「還有解答問題。」蔡英文表示，那她總是要做好功課才能解答問題，「你給我時間做功課嘛。」

接著，蔡英文表示，「可是我常常對著媒體講話啊，我應該是一個常常對公眾講話的總統，只是沒有機會讓我們的媒體朋友來問問題，我們以後改進，你們也不需要說，今天要把所有問題問完，以後有機會了」。

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