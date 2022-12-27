2萬還不夠？她提「精實版月薪5萬」　網友暴動喊：我也要去！

▲國軍新制教召。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

總統蔡英文27日召開「強化全民國防兵力結構調整方案記者會」，拍板2005年後出生之役男義務役役期從4個月延長至1年，月薪部分則調漲至2萬6307元。對於外界高度關注的義務役薪資調整，前民進黨立委謝欣霓透過臉書發文提出「當兵一年，精實訓練，月薪五萬」，立馬引發網友暴動喊「5萬我也要去！」

蔡英文於記者會中表示，2024年恢復1年義務役的適用對象為2005年後出生之役男，其薪資將納入保險、伙食津貼等，調漲到2萬6307元，她強調「雖然這是無比困難的決定，但身為總統，捍衛國家安全確保國家利益並讓台灣永續生存，是我無可迴避的責任。」

針對義務役薪資調整，謝欣霓27日在臉書發文寫下，「當兵一年，精實訓練，月薪五萬，應該就不會崩潰反而票更多吧！」貼文一出立馬引發網友暴動，有網友留言大讚「5萬我也要去」、「這樣我要改行來當兵了」、「妳應該再出來為民服務的」、「還賺到省下的健身房費、免費吃住」等。

不過也有網友認為，「不錯的想法！可以稱為半徵兵制，每個人都有服役的義務，但給薪高，篩檢從嚴，不見得每個人都有服役的機會。當然，前提是國家財政可以支撐。」謝欣霓則回應「 精實版才有這樣的待遇。」