鄭運鵬挺義務役延長　提出6觀點喊：我兒子要當一年也支持！

▲鄭運鵬發文力挺義務役延長，表示自己兒子就是要當一年兵的年紀也支持。（圖／翻攝臉書／鄭運鵬）

記者江采蓁／綜合報導

總統蔡英文今（27）日召開「強化全民國防兵力結構調整方案記者會」，拍板義務役役期延長到1年，引發各界熱烈討論。對此，立委鄭運鵬透過臉書提出六個觀點表示支持兵役調回一年，且透露自己兒子就是就是義務役延長的年紀，他也支持！

鄭運鵬指出，在上個月民進黨的敗選檢討中，兵役延長被認為是敗選議題之一，這題雖然不同人有不同見解，算是見仁見智，他表示「但見仁見智，就表示是選票流失的原因之一」，身為執政黨，這一題就算會斷手斷腳、會落選，還是必須面對，他在2019年同婚立法時也說過一樣的話。他提到，親中人士和政黨把兵役延長說成是因為民進黨執政才會升高戰爭風險，所以才要延長兵役，對此，他提出六個觀點解釋。

鄭運鵬認為，第一，親中人士表示，民進黨執政才有戰爭風險，如果是這樣，現在延長兵役也來不及訓練了。且國民黨執政，中國就會不會武力犯台、就不會侵略台灣，這點不但中國從不鬆口，他判斷即使講出口，世界也不會相信，香港的50年不變就是明證，中國一定是隨時保持威脅台灣的能力；第二，從國民黨敗逃來台灣之後，中國對台灣的併吞威脅從來沒有少過，只是用不同形式在準備。中國即使可以在某種狀況之下，少幾台飛機繞台威脅，但是從國民黨執政時期，中國沿海佈置飛彈沒有少過、中國軍備預算沒有降過、中國對放棄武力犯台沒有鬆口過，可以非常清楚理解，中國隨時都在準備拿下台灣，對中國來說，成本越低越好，台灣當然不能有讓中國降低成本的想像。

鄭運鵬提出，第三，「備戰才能阻戰！」，備戰是保護國家，不是保護民進黨，而是保護自己。把備戰當作築牆，從外面丟石頭至少是K在牆上，只要不是自己人從裡面打開門，要攻城的成本和代價就大很多，他表示，「兵役調回一年，就是在築牆，也不是向中國丟石頭。」；第四，他提到「自我防衛」是唯一目標，某種程度上和日本自衛隊的概念是一樣的，「全世界也不會有國家解讀台灣調整兵役是為了侵略中國、或是挑釁中國。「自我防衛」就像公司設置保全、政府設置警察一樣，保全不是挑釁小偷、警察不是挑釁黑道，就當作以防萬一，也是應該要做的自我防衛投資。

鄭運鵬指出，第五，在我國少子化和中國升高威脅的狀況下，他認為，把兵役調回一年是「合理的方向」，但是，用他們時代當兵的訓練方式就是「不合理的做法」。這兩年來，蔡英文帶著國防部就是在擬定出「合理的做法」，做法要現代化、合理化，要解除他們這一代當年當兵的厭惡感；第六，他認為，蔡英文總統今天像位國防部長一樣很詳細地說明一年兵役的方案，讓他贊同表示，「我兒子也是一年兵役的年紀，我也支持！」

此外，鄭運鵬也提到，副總統賴清德會中講的一句話，正是他認為的從政使命，「民進黨沒有退路、沒得選擇，只有把國家利益放在前面；也只有把國家利益放在前面的民進黨，才能獲得國人支持！」