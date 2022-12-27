義務役1年可算進退休年資裡　國防部研議修法盼立法院支持

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文今（27日）宣布義務役恢復1年役期。針對役男勞退權益上，國防部將研議修法，未來將由國防部編列預算承擔雇主提撥責任，使役男服役期間即可累積退休所得，盼國會支持。

▲國軍。（資料照／記者李毓康攝）

蔡英文27日下午率副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄、民進黨立法院黨團總召柯建銘、國防部長邱國正、副部長柏鴻輝在總統府召開記者會，宣布義務役恢復1年役期的相關方案。

柏鴻輝報告時指出，入伍生未來有「一般專長」跟「具民間特殊專長」兩個選項，前者可選擇到守備部隊，後者方面，例如有國家級證照者，可到專業部隊裡發揮所長，甚至可銜接職場，這是役男生涯規劃調整的重要依據。

柏鴻輝也指，役男退休制度設計上，可能會研議相關修法，讓役男一年服役期間，將來可跟勞退制度銜接，保障其退休金制度。

蔡英文則說，役男勞退方面，政府可以把當兵一年的時間算進退休年資裡，政府也會負擔雇主責任，可提撥6％。

國防部會後進一步說明，役男為國家服務期間，亦應視為職涯工作的一部分，其退休權益應予以保障，因此相關修法若能獲得國會支持，未來將由國防部編列預算承擔雇主提撥責任，使役男服役期間即可累積退休所得，強化退休生活保障，並改善目前相關法令中勞工與軍公教規範不對等的問題。

另外，國防部也說，教育部若能與各大專院校完成溝通、研商後，將由內政部配合教育部分別訂定多元服役與彈性修業措施，將使就學役男有先入營服役的選項，並以縮短1學年的時間，修完應修習的學分，得以在原修業時間，完成學業與履行兵役義務，及早實現自我生涯規劃。

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