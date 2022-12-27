三級跳！義務役津貼調至26037元　學者曝計算方式：給足役男尊重

▲蔡英文拍板義務役津貼等從6000元調漲到2萬6307元。（資料照／八軍團提供）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文27日親自召開「強化全民國防兵力結構調整方案」記者會，拍板義務役役期延長到1年，月薪納入保險、伙食津貼等從6000元調漲到2萬6307元。對此，國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲27日受《ETtoday新聞雲》記者訪問時分析，比較周邊國家，以GDP水準跟給付義務役士兵津貼比例計算，台灣役男合理津貼範圍約為1萬5千，這次拉到2萬展現對役男尊重。

針對兵役制度改革後的經費問題，國安會秘書長顧立雄表示，估算113年高中畢業服役者約9000人，約增加21億元；而118年時，5萬多位義務役，約增160億元左右。

蘇紫雲指出，因為是義務稱之為津貼比較合宜，參酌其他國家案例， 比如說以色列、韓國、新加坡等，以GDP水準跟給付義務役士兵津貼比例，可以推算出合理範圍，若在台灣約為一萬五以上，這次拉到兩萬展現對役男的尊重。

對國防預算的影響，蘇紫雲直言，這是台灣必須深度思考，我國國防預算常年偏低，台灣GDP2012年就達到8千億美元水準，合理增加國防預算是應有的責任，可以有更足夠的經費給役男更好待遇、裝備。

蘇紫雲指出，國家應善盡責任照顧役男，增加國防預算的同時還有經濟效益，從其他民主國家可見，未來增加國防預算除了支付人力維持費外，在裝備投資等，可以對國內經濟有正向循環，從這個角度來看，增加義務役士兵津貼還是可以承受的。