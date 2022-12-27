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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文未提國家整體戰略　江啟臣：若兵役延長1年還不夠怎麼辦？

▲▼立委江啟臣主持啟思民本基金會「民本調查－國家前景大調查」發布記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委江啟臣反問蔡英文，若延長1年還不夠怎麼辦？（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統蔡英文今（27）日提出義務役延長1年方案，國民黨前主席、國防外交委員會委員江啟臣接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，他從宏觀戰略角度出發，直言聽了蔡英文的記者會後，感到很空洞，不只未提及國家整體國防戰略，未討論募兵制成效，亦未檢討後備軍人制度以及如何落實民防整備，「光只是把義務役期延長1年就能夠解決問題嗎？如果不能的話，接下來要怎麼辦？她都沒有講清楚！」

江啟臣長年在國防外交委員會，他今天全程觀看蔡英文總統有關兵役延長1年的記者會直播，事後他接受《ETtoday新聞雲》訪問，對於聽完整場記者會的感想，他說感到很空洞。

江啟臣解釋，兵役制度是國家整體國防戰略的一環，必須先有宏觀的方向，以此設定各個環節的制度，否則會像無頭蒼蠅，淪為「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，而將近2個小時的記者會，他都沒聽到蔡英文以總統格局說清楚國家整體國防戰略。

江啟臣接著表示，過往歷任政府強調「募兵制」，如今蔡英文延長義務役期則是傾向「徵兵制」，但應該要先討論過往募兵制的成效，否則就是突顯志願役拓展兵源有問題。同時，後備軍人制度也沒有在記者會中討論到，如果退伍後的後備軍人持續接受良善訓練，為何還欠缺兵源，還需要讓更年輕的新血投入義務役，是否也突顯後備軍人制度有問題？

江啟臣亦提到，他長年關注落實《民防法》，因為「民力」是烏克蘭這次給全球很好的啟示，但這方面在蔡英文的記者會裡頭也完全是空的，難以真正嫁接到戰爭狀況。此外，他也提到本次役期延長1年可用行政命令通過而免於修法，但這當中似乎暗藏蔡英文的算計。江啟臣因此提出一個關鍵問題，「光只是把義務役期延長1年就能夠解決問題嗎？」他強調，如果不能解決的話，接下來要怎麼辦？蔡英文都沒有講清楚！

在問題沒有釐清的情況下，江啟臣更批蔡英文，這次把義務役二兵薪資調高到26307元，似乎只想用調薪來粉飾太平，而兵員不夠的問題，武器操作時間太少的問題，乃至於國家整體戰略模糊不清的問題，以及募兵制、後備軍人、民防法等林林總總問題都沒有釐清，單只想靠一招延長兵役，恐怕遠遠不夠。

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