逆風而行！趙少康嗆「一定把役期改回來」　她詫異：戰鬥藍不敢戰？

▲中廣董事長趙少康。（圖／趙少康辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文27日拍板義務役役期延長到1年。中廣董事長趙少康則逆風指出「堅決反對延長兵役」，未來國民黨執政，一定會把役期改回來。對此，立委王婉諭批評，如果「戰鬥藍」不敢「戰鬥」，只敢對內鬥爭，卻不願意共同守護國家，那也莫怪民意的唾棄與反彈。

蔡英文27日下午親自主持「強化全民國防兵力結構調整方案記者會」，拍板義務役役期延長到1年，月薪納入保險、伙食津貼等一口氣調漲到2萬6307元。蔡英文說，2024年恢復1年的義務役，適用對象是2005年後出生的役男，這是無比困難的決定，但身為總統，捍衛國家安全確保國家利益，讓台灣永續生存，是她無可迴避責任。

對此，王婉諭表示，自己非常樂觀其成，從烏俄衝突的殷鑑可見，強化國防自主及國家防衛能力，是台灣必須要面對的課題。而作為時代力量黨團一員，也是本屆立法院當中，第一個公開大力呼籲延長役期的國會黨團，對此，也肯定蔡總統正面回應各界訴求。

對於趙少康宣稱堅決反對兵役延長，甚至揚言如果國民黨執政一定改回來，對此，王婉諭表示，自己的遺憾與詫異，如果「戰鬥藍」不敢「戰鬥」，只敢對內鬥爭，卻不願意共同守護國家，那也莫怪民意的唾棄與反彈。

王婉諭強調，兵役延長是兵役改革不可或缺的一環，而役期延長最重要的配套措施，就是訓練內容調整，以及內容的具體落實，如果計畫說的好聽，最後大家進去還是操體能、做雜務、刺槍術，那不僅動搖國軍戰力，更會影響民眾信心。

而除了兵役改革外，王婉諭強調，全民國防不能做半套，除了兵役改革外，民防的心態、技術、體制也很重要，怎麼透過各種訓練和配套提升民防意識、急救技術、災難救援，都是迫切要面對的問題。