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義務役恢復1年方案總整理　國軍估113年有9127人入伍

▲總統蔡英文宣布義務役恢復1年役期。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文宣布義務役恢復1年役期。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文今（27日）下午率副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄、民進黨立法院黨團總召柯建銘、國防部長邱國正、副部長柏鴻輝在總統府召開記者會，宣布義務役恢復1年役期，而柏也說明「強化全民國防兵力結構調整方案」。

該方案分為「國際局勢」、「民主國家役期」、「兵役制度檢討及義務役戰力強化」、「預期目標」四大主題。前兩項中，柏鴻輝指出，中共擴張霸權不僅止於亞太地區，共機、艦到了第二島鏈，也擴充島礁的軍事企圖，威脅到越南、菲律賓等東協國家，這是全世界看霸權擴張所產生的憂鬱。

柏鴻輝說，因此各國所有國防預算皆調整，歐盟2025年前增列700億歐元、日本未來五年國防預算成長超過50％、澳洲年度國防預算提高8％；而全世界兵役制度至少維持1年以上，所以歷經兩年國安會跟國防部經所有演習、兵推及聽取社會意見後，發現四個月無法有效守護國家安全。

▲國防部兵役延長方案報告。（圖／國防部提供，下同）

▲國防部兵役延長方案報告。（圖／國防部提供，下同）

兵役調整方面，柏鴻輝表示，結構上分為「民防系統」（保安警察、地方政府轄屬民防團體、替代役等）、「主戰部隊」（以志願役為主、義務役具專業專長可參加遴選加入）、「守備部隊」（以義務役為主，志願役擔任領導及訓練幹部），任務為國土守備、支援作戰及協力民防等，而這三者由「後備系統與後備部隊」來做支撐，其人力組成由志願役幹部暨後備軍人。

▲國防部兵役延長方案報告。（圖／國防部提供）

對於四個月軍事訓練役的不足，柏鴻輝指出有武器操作不熟稔、部隊實務經驗不足、無法構築有效戰力等；而恢復1年役期，可熟稔操作新武器、累積完整實務經驗、提升整體戰力、成為合格戰鬥兵、團結全民防衛決心、敵人不敢輕啟戰端等。

義務役恢復1年役期將適用94年元旦（含）後的役男，並於2024年上路。針對兵力消長上，柏鴻輝說，113年推估有9萬9523位軍事訓練役役男，9127位一年期役男，但到了118年，軍事訓練役役男人數會低於1萬，一年期役男則達5萬3600人。

▲▼國防部兵役延長方案報告。（圖／國防部提供）

柏鴻輝表示，1年義務役訓練分為8周入伍訓練與44周部隊訓練，以實戰為核心，採近戰格鬥、各種姿勢實彈射擊方式來訓練；役男將依職務所需的軍事專業，結合現代化科技，學習新型裝備操作，如紅隼火箭彈、刺針、標槍飛彈及無人機等，並運用各式訓練模擬器、雷射接戰系統等，實施多元模組化訓練，提升整體訓練效益。

不過加強訓練也包括4個月的軍事訓練役，柏鴻輝指出，明年起此類役男入伍訓雖維持五周，但實彈射擊數從86發增至104發，期末鑑測也實施三天兩夜宿營及行軍；剩餘11周部隊訓練部分，實彈射擊從113發增至183發。

▲▼國防部兵役延長方案報告。（圖／國防部提供）

針對外接關注兵役延長後的訓練課程，柏鴻輝說，8周入伍訓部分，一般課程中增加了模擬戰場實景抗壓訓練、心理素質分析等，讓役男適應實戰環境；體能戰技除基本體能、手榴彈投擲等外，新增鍛鍊實戰畫所需肌、耐力；兵器訓練，增加各種姿勢射擊，提升彈藥射擊發數至160發；戰鬥訓練，原先有各種戰鬥教練、核生化訓練及震撼教育，再增加戰傷救護與求生、戰術型軍、宿營、培訓戰場求生等。

至於44周部隊訓練上，區分為駐地訓練18周、專精訓練7周、基地訓練13周、聯合演訓6周等。此外，依兵科及配賦武器，增加射擊頻次及發數，以步槍為例，全役期不低於800發。

▲▼國防部兵役延長方案報告。（圖／國防部提供）

另項受人矚目為1年義務役役男薪資，柏鴻輝指出，以二兵為例，2萬320元（薪額1萬130元+專業加給1萬190元）加上政府負擔5987元（含軍保1240元、全民健康保險1839元、主副食費2908元），共2萬6037元。

柏鴻輝報告時也指出，入伍生未來有「一般專長」跟「具民間特殊專長」兩個選項，前者可選擇到守備部隊，後者方面，例如有國家級證照者，可到專業部隊裡發揮所長，甚至可銜接職場，這是役男生涯規劃調整的重要依據。

柏鴻輝補充，役男退休制度設計上，可能會研議相關修法，讓役男一年服役期間，將來可跟勞退制度銜接，保障其退休金制度。另外，教育部同步要跟校方溝通，設計一個如何讓役男在學時，可兼顧學業與服役的方式。

▲▼國防部兵役延長方案報告。（圖／國防部提供）

▲▼國防部兵役延長方案報告。（圖／國防部提供）

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