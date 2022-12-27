7-11就能買「星宇商務艙美食」　明起開賣！買2件再抽日本機票

▲星宇航空與7-ELEVEN再度合作，28日起推出聯名美食，買再抽日本機票。（圖／星宇航空）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空與7-ELEVEN再度合作，28日起推出鮮食「台北鳥喜炙燒雞腿丼」、「雙醬雞排咖哩飯」，療癒系日式甜點「半熟起司塔」，以及沖繩系列新作飲品「沖繩黑糖奶茶」，全台7-ELEVEN 門市都能買得到。單筆購買2件以上聯名商品就有機會抽中星宇航空日本不限航點經濟艙來回機票。

星宇航空自2020年起與7-ELEVEN合作推出多款異國聯名商品，本次以「日本」為主題，推出多款日式美食。

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「台北鳥喜炙燒雞腿丼」由星宇航空日本航線商務艙餐點合作品牌，米其林一星推薦「とり喜」分店「台北鳥喜 produced by TORIKI」監製，採用鳥喜獨門醬汁燒烤的雞肉串，搭配香氣逼人的雞鬆與清酒醃漬的蛋鬆。

「雙醬雞排咖哩飯」則採用最新流行「雙醬」吃法，選用日本咖哩第一大品牌「HOUSE咖哩醬」，以及濃郁可口的培根白醬，搭配酥脆的厚切炸雞排，一份鮮食就能吃到雙重美味。

▲▼星宇航空與7-ELEVEN合作，28日起推出鮮食「台北鳥喜炙燒雞腿丼」、「雙醬雞排咖哩飯」，療癒系日式甜點「半熟起司塔」，以及沖繩系列新作飲品「沖繩黑糖奶茶」。（圖／星宇航空）



甜點則推出經典美味「半熟起司塔」，綿密的半熟口感、濃郁的起司與乳香，完美還原日式風味。飲品配合星宇航空最新日本航點—沖繩，推出「沖繩黑糖奶茶」，使用沖繩波照間製糖廠所生產的黑糖，搭配錫蘭紅茶，炭燒香氣、茶香及奶香完美融合，一入口即彷彿抵達沖繩。

日本為國人解封旅遊的超熱門首選，星宇航空表示，目前飛航日本五大航點東京、大阪、福岡、札幌、沖繩，本次攜手7-ELEVEN打造各式日系食品，希望喚起民眾對日本旅行的美好回憶，再次準備出發前往。

凡單筆購買本次聯名商品2件以上，將有機會抽中星宇航空日本不限航點經濟艙來回機票、星宇航空x 7-ELEVEN聯名款圍裙。