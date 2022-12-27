　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不逛藥妝了！直衝日本好市多「比台灣便宜」　他推：42元神物必吃

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲日本好市多熱狗加飲料50元有找。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

許多人已計畫好日本自由行，一名網友大推，日幣貶值之下，若有好市多會員卡的人，不妨可去一趟東京近郊的「埼玉新三鄉好市多」，小家電便宜又免稅。另外，銷魂的熟食部分，熱狗加飲料僅42元，還有北海道超濃冰淇淋更讓原PO念念不忘。文章曝光後，網友也嗨喊「下次去日本，不是逛藥妝而是衝好市多了！」

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》熱心表示，近日他去逛埼玉的新三鄉好市多店，整體來說，東西都比台灣便宜又享免稅優惠，「Dyson舊款吸塵器、冷暖風扇都超便宜，藥妝也都是大家熟悉的商品」，不過原PO大推的是熟食與甜點，「熱狗加飲料才42元台幣、北海道超濃冰淇淋60元台幣！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，採買當天只有5度，空曠又強風真的很冷，尤其用餐區在室外，他也佩服在外用餐的民眾，其中最讓他念念不忘的，就是「北海道冰淇淋超好吃！」

至於交通部分，原PO指出，從上野搭JR到新三鄉約70分鐘左右，出JR就是兩個Shopping Mall，穿過Shopping Mall就可以到Costco。會員們只要打開APP電子會員卡就能入場與結帳，若有帶登機箱的話，務必寄放服務台才可入場。

文章曝光後，秒讓一票哈日族放入血拚地點清單，「下次去日本，不是逛藥妝，而是直衝好市多了」、「立馬Google新三鄉」、「賣的東西看起來比台灣優質很多啊」、「我下次去日本玩，有計畫回程前一天去好市多血拚」、「日本好市多真的不難逛，東西也好吃，上次逛金澤的好市多，真的很舒服」。

▼原PO熱心分享家電、包包與服飾價格。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
史上價值最高！全聯福袋來了　3款豪華名車入列
直擊／北京搶辦護照！　報復性旅遊大噴發
快訊／重回2萬大關！　今本土+24427「飆升43%」
護照申請爆量！　核發天數變長了
快訊／搜尋衝第一！　日本緊急宣布：12／30起陸客全面篩檢
陸全國冠軍王一博「驟逝」　得年27歲
正妹被搭訕　慘遭新北3男輪流性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

黑面琵鷺台南過冬　農業局設置10台固定式望眼鏡啟用

快訊／重回2萬大關！今本土+24427「飆升43%」　另增7死

集保結算所連13年辦愛心捐血　血袋捐贈逾台幣1千萬

玉山公園攀雲龍瀑布步道、中之關步道　不須申請即可進入

嫌龍鳳掛俗氣拒穿　婆婆收回金飾！準新娘怒討：本來就要給我

恩恩案遭監察院糾正！新北衛生局「3點回應」：虛心接受

博客來小編沒工作做了？粉絲團3天沒PO文　網友持續怒灌

台中女中「一票塑膠人出沒」　同學深夜被嚇壞！真相曝光

不逛藥妝了！直衝日本好市多「比台灣便宜」　他推：42元神物必吃

德友人喊台灣冷　驚見戰鬥民族投降！他朋友最慘：直接重感冒

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

新郎爸遊戲環節討救兵！　親家公出場解圍狂舞嗨爆

彈唱情歌2個月女兒沒反應　爸改彈兒歌...她秒跟著跳！

五月天阿信遺憾「沒抱到林志玲」　AKIRA送愛的抱抱…他：感覺很好～

調皮哥拿巧克力偽裝大便　妹被沾到瞬間崩潰慘叫！

黑面琵鷺台南過冬　農業局設置10台固定式望眼鏡啟用

快訊／重回2萬大關！今本土+24427「飆升43%」　另增7死

集保結算所連13年辦愛心捐血　血袋捐贈逾台幣1千萬

玉山公園攀雲龍瀑布步道、中之關步道　不須申請即可進入

嫌龍鳳掛俗氣拒穿　婆婆收回金飾！準新娘怒討：本來就要給我

恩恩案遭監察院糾正！新北衛生局「3點回應」：虛心接受

博客來小編沒工作做了？粉絲團3天沒PO文　網友持續怒灌

台中女中「一票塑膠人出沒」　同學深夜被嚇壞！真相曝光

不逛藥妝了！直衝日本好市多「比台灣便宜」　他推：42元神物必吃

德友人喊台灣冷　驚見戰鬥民族投降！他朋友最慘：直接重感冒

嘆恩恩案報告「沈痛」　王婉諭喊話侯友宜：勿用場面話回應咎責

為校園食安把關！台東抽驗營養午餐　豬肉未驗出萊克多巴胺

Switch銷量破1.18億全球第四…「童年回憶」快被超車　PS2仍稱霸

快訊／北韓無人機又現蹤！侵擾仁川海域　政府急發「警告訊息」

高雄男毒駕15.9萬罰鍰拖欠8年　執行署出大絕「扣房」秒繳清

役男發揮營造專長整建槌球場　黃偉哲、徐健麟出席成果展嘉勉

超硬瑞典戰車輸了！遭闖紅燈白車撞到旋轉側翻　擋風玻璃掉落

全聯+大潤發福袋頭獎公布！抽3名車、百萬現金　開賣日獎項搶先看

孤獨需要勇氣　「他」寫好遺書遠征南極48天

台灣巡迴最終站！日本「RADIO EVA ART展」高雄左營新光三越登場

嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

生活熱門新聞

年收千萬！60年魷魚羹熄燈：再不休息沒命花

賣家取消訂單　嗆台中妹「妳2年前未取貨」

2023年運勢大翻轉！3生肖財運擋不住收入滿滿

洗手台被嘉明塞爆！日大學公告引瘋傳

英文老師「北捷無罩散步」8分鐘

冷到沒完沒了！　恐有「第3波寒流」時間曝

正義律師逼退博客來　卻受傷最深

葡「萄」不唸「桃」課本讀音曝！內行解答

女同事供絲襪交換禮物　男同事罵缺德

搭捷運看見總隊長巡查！2排勳章驚呆一票人

「文化成年禮」1200元3月開放領取

懶人露營「1晚近1萬」食材寒酸！帳篷、枕頭發霉

爆乳田慎節「跟他過耶誕夜」　無修圖照片曝

與曖昧對象「大戰3回」！她看手機驚：睡了別人老公

更多熱門

相關新聞

陸邊境解封　陸委會研議開放自由行

陸邊境解封　陸委會研議開放自由行

大陸國家衛健委發布《關於對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」的總體方案》，優化中外人員往來管理，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離。不過目前我國仍禁止陸港澳民眾來台自由行，僅開放港澳團客來台觀光。交通部觀光局長張錫聰表示，陸委會正在研議是否進一步鬆綁限制，若決定開放也會隨時準備。

慶祝新年！日本蘋果祭促銷活動　送7400元禮品卡

慶祝新年！日本蘋果祭促銷活動　送7400元禮品卡

陸客解封狂搜日韓！前台大醫「12字忠告」

陸客解封狂搜日韓！前台大醫「12字忠告」

東京成田機場宣布：恢復疫情前使用狀態

東京成田機場宣布：恢復疫情前使用狀態

日本Mister Donut胖丁甜甜圈Q炸

日本Mister Donut胖丁甜甜圈Q炸

關鍵字：

日本日幣好市多自由行熱狗家電藥妝出國

讀者迴響

熱門新聞

阿Ben正式開戰宋逸民！

宋逸民教會1周收1次錢「驚人上繳金額曝光」！

中天主播淚揭宋逸民教會捐款內幕

公園直接「火車便當」她超配合！

年收千萬！60年魷魚羹熄燈：再不休息沒命花

跟小甜甜同天受洗！依依吐實太錯愕

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

宋逸民教會深夜發文！藝人挺：沒被逼

賣家取消訂單　嗆台中妹「妳2年前未取貨」

宋逸民開會吵翻！小S調侃：爾虞我詐

宋逸民妻爆勸小薰：鄭人碩不信主不嫁

iPhone 15「5款機型」　小螢幕回歸全系列售價曝

2023年運勢大翻轉！3生肖財運擋不住收入滿滿

符合這資格　直接領3000元

陸遊客解封後最想去「這3國」！機票搜索量飆7倍

更多

最夯影音

更多
Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！
宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面