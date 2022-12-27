不逛藥妝了！直衝日本好市多「比台灣便宜」　他推：42元神物必吃

▲日本好市多熱狗加飲料50元有找。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

許多人已計畫好日本自由行，一名網友大推，日幣貶值之下，若有好市多會員卡的人，不妨可去一趟東京近郊的「埼玉新三鄉好市多」，小家電便宜又免稅。另外，銷魂的熟食部分，熱狗加飲料僅42元，還有北海道超濃冰淇淋更讓原PO念念不忘。文章曝光後，網友也嗨喊「下次去日本，不是逛藥妝而是衝好市多了！」

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》熱心表示，近日他去逛埼玉的新三鄉好市多店，整體來說，東西都比台灣便宜又享免稅優惠，「Dyson舊款吸塵器、冷暖風扇都超便宜，藥妝也都是大家熟悉的商品」，不過原PO大推的是熟食與甜點，「熱狗加飲料才42元台幣、北海道超濃冰淇淋60元台幣！」

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原PO說，採買當天只有5度，空曠又強風真的很冷，尤其用餐區在室外，他也佩服在外用餐的民眾，其中最讓他念念不忘的，就是「北海道冰淇淋超好吃！」

至於交通部分，原PO指出，從上野搭JR到新三鄉約70分鐘左右，出JR就是兩個Shopping Mall，穿過Shopping Mall就可以到Costco。會員們只要打開APP電子會員卡就能入場與結帳，若有帶登機箱的話，務必寄放服務台才可入場。

文章曝光後，秒讓一票哈日族放入血拚地點清單，「下次去日本，不是逛藥妝，而是直衝好市多了」、「立馬Google新三鄉」、「賣的東西看起來比台灣優質很多啊」、「我下次去日本玩，有計畫回程前一天去好市多血拚」、「日本好市多真的不難逛，東西也好吃，上次逛金澤的好市多，真的很舒服」。

▼原PO熱心分享家電、包包與服飾價格。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

