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陸客解封狂搜日韓！前台大醫「12字忠告」　一票人洗版：完了

▲▼東京旅遊，日本旅遊。（圖／易遊網提供）

▲國人也超愛到日本旅遊。（示意圖／易遊網提供）

記者周亭瑋／綜合報導

中國官方昨（26）日宣布，1月8日將邊境解封，消息一出微博掀暴動，而陸遊客最想去的莫過於日本、韓國及泰國。前台大感染科醫師林氏璧對此驚呼，沒想到中國降級傳染病等級，比台灣和日本還快，同時不忘叮囑12字，引起熱烈回響。

隨著中國解除對新冠肺炎的防控措施，旅客只要在行前48小時內進行核酸檢測，結果為陰性者即可前往，入境後也不需要進行核酸檢測和集中隔離；同時，中國公民也終於能出境旅遊了。

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對此，林氏璧在臉書發文表示，「沒想到中國降級傳染病等級比台灣和日本還快。之前封的比任何人都嚴格，現在開放的比任何人都快。」

不僅如此，一看到「有序恢復中國公民出境旅遊」等關鍵字，林氏璧忍不住直呼，「嗯，我就言盡於此，大家看著辦。」而網友們則紛紛回應，「希望日本不要又被弄成緊急狀態」、「殘念，果然來不及趕在他們前面去」、「感覺比鬼門開還恐怖」、「明年真的會一波大報復性出遊了」、「幸好趕在他們被放出來之前，已經去完日本了」、「完蛋了，要取消行程了嗎」、「天，二月要去日本」。

▲上海浦東機場,新冠肺炎,疫情。（圖／CFP）

▲上海浦東機場。（圖／視覺中國CFP）

值得一提的是，據《中國新聞網》報導，邊境解封的通知發布後，半小時內熱門海外目的地搜尋量大漲10倍，出境（包含港澳台）機票、海外酒店等關鍵字，均達到3年來峰值。

攜程數據顯示，全平台國際機票瞬時搜索量增長850%，簽證搜索量瞬時增長10倍；另外，中國遊客最關注的海外目的地排名前三分別日本、韓國、泰國。

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中國解封陸客陸客解封南韓日本出國旅遊林氏璧出境旅遊報復性旅遊

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