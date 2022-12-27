陸客解封狂搜日韓！前台大醫「12字忠告」　一票人洗版：完了

▲國人也超愛到日本旅遊。（示意圖／易遊網提供）

記者周亭瑋／綜合報導

中國官方昨（26）日宣布，1月8日將邊境解封，消息一出微博掀暴動，而陸遊客最想去的莫過於日本、韓國及泰國。前台大感染科醫師林氏璧對此驚呼，沒想到中國降級傳染病等級，比台灣和日本還快，同時不忘叮囑12字，引起熱烈回響。

隨著中國解除對新冠肺炎的防控措施，旅客只要在行前48小時內進行核酸檢測，結果為陰性者即可前往，入境後也不需要進行核酸檢測和集中隔離；同時，中國公民也終於能出境旅遊了。

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對此，林氏璧在臉書發文表示，「沒想到中國降級傳染病等級比台灣和日本還快。之前封的比任何人都嚴格，現在開放的比任何人都快。」

不僅如此，一看到「有序恢復中國公民出境旅遊」等關鍵字，林氏璧忍不住直呼，「嗯，我就言盡於此，大家看著辦。」而網友們則紛紛回應，「希望日本不要又被弄成緊急狀態」、「殘念，果然來不及趕在他們前面去」、「感覺比鬼門開還恐怖」、「明年真的會一波大報復性出遊了」、「幸好趕在他們被放出來之前，已經去完日本了」、「完蛋了，要取消行程了嗎」、「天，二月要去日本」。

▲上海浦東機場。（圖／視覺中國CFP）

值得一提的是，據《中國新聞網》報導，邊境解封的通知發布後，半小時內熱門海外目的地搜尋量大漲10倍，出境（包含港澳台）機票、海外酒店等關鍵字，均達到3年來峰值。

攜程數據顯示，全平台國際機票瞬時搜索量增長850%，簽證搜索量瞬時增長10倍；另外，中國遊客最關注的海外目的地排名前三分別日本、韓國、泰國。

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