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陳椒華控國軍軍冤調查黑箱重重　民團要求設「軍冤委員會」護人權

▲陳椒華27日上午記者會。（圖／陳椒華辦公室提供）

▲陳椒華27日上午記者會。（圖／陳椒華辦公室提供）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文今（27日）下午將宣布義務役役期恢復1年，但時代力量立委陳椒華上午偕同台灣陪審團協會等開記者會，針對陸軍269旅中尉黃志劼輕生案，陳喊話國防部應重啟調查，而台灣陪審團則要國軍建立「軍冤委員會」，不讓人權保護再流於形式。

黃志劼2020年4月在營區輕生，經軍方調查，黃男幾乎三天三夜沒有吃飯、沒有休息、沒有睡覺，也沒有洗澡。家屬質疑，黃男是遭霸凌才走上絕路，但涉案10名軍士官全部不起訴。

2022年9月20日監察院的調查報告指出，相關主官對於黃志劼的指摘、責罵，如同「不教而殺謂之虐」，違失相關人員應｢重新｣懲處；另依新證據證實黃志劼：從職務專長訓練不符、上下級霸凌同袍、心輔功能失靈、人力不足導致超時工作等，可證明黃志劼長期遭受心理壓力，而導致憾事發生。

陳椒華27日上午與台灣陪審團協會、黃志劼家屬召開「兵役將延長、軍冤卻不斷 黃中尉軍冤案，監察院報告出爐，國防部應重啟調查記者會」。陳椒華表示，政府要延長兵役，好處是讓國民有充足的軍事訓練，但是她主張要有安全的服役環境，避免因為軍中霸凌造成國軍一再自傷的事故。

陳椒華說，國防部兵役延長有三大爭執點，分別是：延長論述不明、訓練過於傳統與未能承認過去錯誤政策。此外有另一個重大問題，「國防布」整個軍冤調查黑箱重重，軍官冤死無法瞑目，罔顧家屬權利。

陳椒華指出，這次監察院的報告，把這幾次軍冤的案件做了完整的調查，以黃志劼為例，確實有很不合理的職務派任的問題，讓黃志劼加班到凌晨，同時又清晨起來帶體能訓練，不論是誰都無法承擔工作負擔，導致可能這些業務有不完備之處，甚至黃志劼還要自掏腰包來修理設備，然後後長官與下屬在用這些業務不完備之處對黃中尉惡言相向，最後導致黃志劼輕生的不幸案件。

陳椒華認為，監察院調查報告出爐，國防部應該對這些不適當派任工作、失能的輔導機制的相關人員重新檢討懲處程度，而且因為是整個公務體制失靈，導致黃中尉輕生，家屬訴求應該將其視之為因公死亡，相當合理，國防部應該要還給黃志劼與家屬一個公道。

黃志劼家屬及台灣陪審團協會，也要求國防部依監察院報告所載的缺失及新事證，對黃中尉案件重啟調查。同時陪審團協會也要求國防部應正視監察院糾正案，重視軍中人權，建立軍冤委員會，不要再將人權保護流於形式。

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