力挺「還稅於民」發現金！　趙少康：軍警優先、募兵加薪50％

▲趙少康支持「還稅於民」發現金。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

政府稅收今年超徵將高達4500億元，「還稅於民」聲浪四起。趙少康今（27）日認為，政府有破紀錄的超徵稅收，本來就應該「還稅於民」，而且應利用這幾年財政相對穩健的好時機，替募兵制軍人加薪，如果還有餘力，辛苦的警消待遇也應該一併檢討，「重賞之下必有勇夫」加薪才能吸引勇敢優秀人才投入國軍，打造真正具有戰力的精兵。

趙少康指出，「還稅於民給軍人加薪」的概念是他最早提出，王鴻薇議員很早也提出還稅構想，民進黨英系立委昨天才喊出每人發一萬現金，即使如此，也只需要2300億元，遠低於今年超徵的4500億。趙少康提出，不只今年稅收大幅超徵，從2017年到今年，6年累計超徵近1兆1000億元。「取之於民 用之於民」是千古不變的道理。

趙少康主張，應該在蔡英文宣布延長役期的此時，提高募兵制軍人待遇。國軍現在一年編列的人員維持費是1700億元，其中用在軍人薪水的部分以1200億元估算，就算加薪50%，也只多600億元，占全年超徵4500億的1/7.5。

趙少康提醒，這幾年台灣的貧富差距越來越大，疫情對有錢人來說，生活品質絲毫不會受到影響，但是升斗小民除了因為疫情導致工作不穩定，萬物齊漲更讓日子加倍難過，利用這次朝野都有「還稅於民」的共識，請蔡英文總統不要再搞「發券」的老把戲，還想著要刺激消費，現在要做的是救苦而不是振興「就直接把現金發給人民吧！」

趙少康進一步呼籲，年關要到了，很多家庭正在為過年發愁，請蔡總統不要再拖，「還稅於民」要劍及履及。