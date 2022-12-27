直擊／義務役4個月→1年　蔡英文今午先與綠委便當會

▲蔡英文、賴清德、蘇貞昌今天中午前往台北賓館，與黨籍立委便當會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈、杜冠霖／台北報導

針對義務役役期延長，總統蔡英文27日上午召開國安高層會議討論，中午與執政黨全體立委開會後，預計下午3點半親自舉行記者會說明。《ETtoday新聞雲》現場直擊，今天上午11點多，民進黨立委們陸續搭乘公務車進入台北賓館內，蔡英文車隊也在12點20分左右進入北賓，民進黨團亦將在會後說明會議重點。

今天上午11點54分左右，行政院長蘇貞昌車隊率先進入台北賓館；12點01分左右，部會官員車隊陸續進入北賓；12點03分，副總統賴清德車隊從總統府行抵北賓；蔡英文車隊則於12點20分抵達現場。

據指出，由於義務役役期延長1年議題引發社會高度關注，將影響2024總統及立委選舉，黨內立委都密集關切，不乏有人提出針對改革訓練內容，以及增加義務役月薪等主張。

黨政人士表示，此次府院黨溝通過程比照「開放美豬模式」，中午先進行黨內溝通後，下午由蔡親自開記者會宣布，除了延長義務役役期為1年外，亦可望調升每月薪資至逾2萬元。

《ETtoday新聞雲》昨事前訪問外交及國防委員會立委們不同的意見，民進黨立委羅致政說，應加強社會溝通，特別是受影響的年輕人及其家屬；立委林靜儀提醒，該就事論事，不要淪為口號式的反對或贊成；立委趙天麟力主，未來該案送入立法院，應將查照改審查，絕不能是國防部說得算。