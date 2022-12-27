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美專家：中國14億人免疫力弱！　確診浪潮恐有「新變種」爆發

▲▼中國大陸防疫鬆綁，發熱門診外出現大批人潮。（圖／路透社）

▲中國政府實施防疫鬆綁，發熱門診外出現大批人潮。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

中國近日宣布因COVID-19致病性減弱，新冠肺炎更名為新冠感染，不再發布每日確診數據，將開放中國公民出境旅遊。然而，美國約翰霍普金斯大學（The Johns Hopkins University）傳染病專家則稱，中國面臨新冠病例激增，加上廣大14億人口對新冠病毒的群體免疫力有限，可能會導致新的變異病毒爆發。

根據美媒ABC與美聯社報導，科學家們擔心中國COVID-19疫情激增可能會為世界帶來新的新冠病毒變異株，可能與現在流行的Omicron譜系相似，可能是多種病毒的結合體，甚至是完全不同的新變種。約翰霍普金斯大學的坎貝爾•雷（Stuart Campbell Ray）博士說，「中國人口眾多，免疫力有限，在這種情況下我們可能會看到一個新的變異株爆發。」

▲▼中國大陸防疫鬆綁，發熱門診外出現大批人潮。（圖／路透社）

▲美媒表示，中國基本上已經放棄清零政策。先前有其他報導指出，數以萬計被稱為「大白」的防疫人員頓時失業。（圖／路透）

報導指出，每一次感染都為病毒提供一次變異的機會，這個擁有14億人口的國家基本放棄了「清零」政策，但加強劑接種，尤其針對老年人口的施打率較低，加上中國國產疫苗已被證明在對抗重症方面效果不如西方製造的mRNA疫苗，且接種率較高的基礎劑疫苗是在距今1年多前接種的，這些跡象都意味著中國的人群免疫力已經減弱。

俄亥俄州立大學病毒研究者劉善慮（Shan-Lu Liu）博士表示，中國已出現許多現有的Omicron變異株，包含非常擅於逃脫免疫系統的BF.7，據信它是引發目前這波疫情激增的主因。坎貝爾•雷將病毒比喻為拳擊手，這種改變就像是它「學會如何逃避你所會的招式，並且適應這些技能」。

不過，目前仍有一個很大的疑問是，新的變種病毒是否更加致命？專家認為，隨著時間的推移，病毒不一定會變得更溫和。坎貝爾•雷說，「過去半年到一年間，我們在世界各地看到的大部分溫和症狀，都是出於接種疫苗或感染累積而來的免疫力，而不是因為病毒本身的致病性有所變化。」

▲▼中國強硬的「清零封控」措施讓民眾苦不堪言。（圖／路透）

▲中國強硬的「清零封控」措施過去曾讓全境民眾苦不堪言。（圖／路透）

中國疾病控制和預防中心的徐文波（Xu Wenbo ）在20日的記者會上表示，在中國檢測到的130種Omicron版本中，有50種導致疫情爆發，目前當局正在建立國家病毒基因數據庫，以「即時監控」不同病毒株的突變與其對公衛的潛在影響。美國麻州醫學院病毒學家盧邦（Jeremy Luban）認為，來自中國的基因定序資訊很有限，「我們不知道發生了什麼，但顯然，疫情還沒有結束。」

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