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寒冬降臨桃園警連續尋獲2迷途老人　查出身分助返家

▲簡姓老婦為向兒子拿鑰匙而在深夜迷途。（圖／龜山警分局提供）

▲簡姓老婦為向兒子拿鑰匙而在深夜迷途。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

寒冬深夜氣溫驟降，桃園市龜山分局大林派出所巡邏員警昨晚2時內尋獲迷失老人，21時在龜山區公所前83歳簡姓老婦找兒子拿鑰匙卻遍尋不著，員警循線找到家人；接著23時接獲報案街口有迷途老翁，員警拼湊問出姓名，查出為24日被新北市警局三峽分局通報失蹤人口，聯繫報案人確認身分，通知認領。

▲新北老翁從鶯歌區迷途徒步2日到龜山區才被尋獲。（圖／龜山警分局提供）

▲新北老翁從鶯歌區迷途徒步2日到龜山區才被尋獲。（圖／龜山警分局提供）

昨日20時許所長曾儒義、警員陳冠宇執行巡邏勤務時，接獲報案於自強南路123號前有迷失老人，員警到場瞭解簡姓婦人稱要去區公所附近兒子開的餐廳拿家裡鑰匙，但不知道餐廳名稱，警方先將其載回派出所並提供熱茶暖身，經過安撫詢問後，查明簡婦身分，並聯繫其子至所載返家，兒子表示媽媽有輕微失智，常會忘記帶鑰匙而至餐廳向他拿鑰匙，因當時餐廳已關門熄燈，簡婦才會找不到店。

接著23時許所長曾儒義、警員張楷晟及警員夏偉凱於巡邏時，民眾報案稱中興路與明興街口有一名老翁，無助地獨自站在路口，員警到場上前關心詢問，因老翁渾身散發惡臭，疑似已流浪許久，故先行帶回派出所照護。經細心查詢，發現該名老翁係24日遭通報之失蹤人口，聯繫其家屬後得知，該老翁係從新北市鶯歌區走失，因天氣寒冷，家屬非常擔心老翁身體狀況，亦十分感謝警方協助，並訝異老翁竟從新北市鶯歌徒步至桃園市龜山區。

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