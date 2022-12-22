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50歲大廚工作弄傷雙手！頹廢當街友…一個轉念振作幫更多人

▲▼人安基金會寒冬幫助寒士 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲人安基金會寒冬幫助寒士 。（圖／基金會提供）

記者戴上容／新北報導　

今天是冬至，冷氣團來襲，許多無家者無奈露宿街頭，網友楊博喻與人安基金會共同號召親友及臉書廣大網友來人安基金會新北平安站舉辦「冬至齊送暖」活動，其中一名曾是寒士的阿順，化身聖誕老人將募資物品送到每個寒士的手中，希望藉由自己的故事和物資能拋磚引玉捐款喚起社會的重視與溫情。

網友楊博喻與人安基金會新北平安站辦理歲末關懷活動已經延續第4年。楊博喻表示，此次臉書募資活動獲得許多網友響應，不到半個月有將近6萬募資，他將經費購買各種物資，並自掏腰包煮湯圓讓寒士朋友趕在聖誕節前夕，在平安站來一場溫暖的團圓。

這次活動來了一個特別人物，他是50多歲寒士阿順，他說因為「轉念」，現在的他生活較穩定了。阿順說起自己的故事，他說他原本是一名廚師，因為一次在工作途中發生意外，身體受傷進而失去工作，在存款用罄下成為無家者，餐風露宿。

有天在人安基金會新北平安站的積極輔導下，他轉念，接受基金會的媒合到臨時工作並且開始存錢，他開始運用所長並在利用閒暇時間幫忙平安站製作餐食，大大提升平安站的伙食水平，許多寒士及無家者都紛紛表示阿順手藝真的好。

▲▼人安基金會寒冬幫助寒士 。（圖／記者戴上容翻攝）

人安基金會新北平安站站長張子文表示，很感謝楊博喻先生每年年底都幫忙號召許多網友一起來關心這群寒士朋友，寒士有許多人看不見的角落悲哀，所以陪伴他們過節，也是一種很暖心的服務。

基金會補充，寒冬來襲，對街友而言生活更顯艱鉅，因此每年農曆年前人安與創世、華山策略聯盟辦理「寒士吃飽30」的尾牙宴，已持續邁入33年，今年受疫情影響仍採「送禮到家」的服務模式，在歲末年終給露宿街頭的流浪人、社會邊緣人、低收老人及清寒單媽等弱勢家庭一份祝福與溫暖。

▲▼人安基金會寒冬幫助寒士 。（圖／記者戴上容翻攝）

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