台灣極寒6度冷到爆！外媒曝「這10件事」低溫下千萬要注意

▲寒流強襲，台灣南橫邊坡瀑布凍成「絕美冰柱」。（圖／甲仙工務段提供）

記者葉睿涵／綜合報導

台灣近日寒流發威，北部與東北部多個縣市低溫下探到「極寒6度」，猝死事件頻傳。無獨有偶，恐怖的冬季暴風雪最近也席捲美國，就連氣候宜人的美國南部也罕見冰封多日，導致當地有逾千航班被取消，另有逾百萬人被斷電，必須在寒冷的天氣中度過困難的聖誕節。

美媒《商業內幕》25日整理出10件人們應在低溫出現時需要注意的事項，以確保個人安全。

▲天侯不佳可能會影響航班，因此外媒提醒人們在寒冬出遊時，務必要記得確認航班狀況。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

1. 時時檢查航班狀況，並與航空公司取得聯繫，以免航班延誤或取消，對旅客生命造成潛在危險。

2. 避免在濕滑的道路上開車。如果必須上路，也記得要放慢車速，以免發生意外。

3. 避免使用煤氣爐來給家裡供暖。

4. 用木頭而不是汽油來點燃壁爐。

▲外媒呼籲人們用木頭來點燃壁爐，以免發生危險。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

5. 不要洗車，以免車門被凍住打不開。

6. 別忘了在車門鑰匙孔上灑點水，防止它們因結冰被封住。

7. 不要打開灑水裝置，以防它們被凍住後造成損壞。

▲冬天遛毛小孩時，一定要注意牠們的身體狀況。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

8. 帶毛小孩出門散步時，記得不要讓牠們待在室外太久，也要注意別讓牠們的爪子沾到鹽，以免牠們在鹽巴融化後瞬間失溫。如果牠們碗裡的水凍住的話，也別忘了換水。

9. 不要開著車庫的門，以防止散熱，同時保護管道。

10. 避免將烤爐或發電機帶到屋內，以免一氧化碳中毒。