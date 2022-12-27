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產官學實務合作　南消多旋翼無人機應用改良再精進

▲台南市消防局、成功大學航太系、台南市遙控模型運動協會與國產無人機民間製造商等聯合進行多旋翼機搜溺應用實務研究，讓多旋翼無人機應用改良再精進。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局、成功大學航太系、台南市遙控模型運動協會與國產無人機民間製造商等聯合進行多旋翼機搜溺應用實務研究，讓多旋翼無人機應用改良再精進。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

配合無人機國產研發與製造政策推行，結合台南在地產官學無人機資源，由台南市消防局、成功大學航太系、台南市遙控模型運動協會與國產無人機民間製造商等聯合進行多旋翼機搜溺應用實務研究，讓多旋翼無人機應用改良再精進。

台南市消防局指出，因曾文溪河床畔之安定飛行場，鄰近西港大橋常有搜溺事件發生，故擇定西港大橋旁安定飛場，由台南市消防局無人機隊做救災演練展示，在該處實機與實地模擬搜溺。

▲台南市消防局、成功大學航太系、台南市遙控模型運動協會與國產無人機民間製造商等聯合進行多旋翼機搜溺應用實務研究，讓多旋翼無人機應用改良再精進。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次展示機種均為國產在地品牌，其中軸距920級六軸多旋翼機亦為為這次消防署首屆消防無人機競技大賽水域救援第3參賽機（搭10倍光學鏡頭、6S16000mah 15C鋰電、可抗5級風），全程參賽未混搭國外機種，單機靠它完成3大項救援任務(全程未更換電池) ，足見國產消防多旋翼機已有相當可靠性。

本次示範演練項目計有：1、自動航點任務飛行（多定點），針對溺者失蹤熱區設定矩形任務飛行區域空勘。2、沙洲或林地溺者精準標定，藉高倍數光學鏡頭辨識並以正射影像拍照，準確標定溺者位置（標示座標）。3、救生衣帽吊掛載重與投擲模擬（重約2KG）等，藉由上述示範演練實際了解救災單位應用情形借以供研改。

▲台南市消防局、成功大學航太系、台南市遙控模型運動協會與國產無人機民間製造商等聯合進行多旋翼機搜溺應用實務研究，讓多旋翼無人機應用改良再精進。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南市政府積極推動智慧城市，無人機是重要環節，藉由與台灣希望創新合作更拓展精進無人機性能，以協助科技救災的領域，不僅可以提升整體救災效能，更可以在消防救災應用中，提升第一線執勤人員的安全並將無人機應用發揮最大效能，擴大無人機應用層面，展現打造智慧城市及守護大台南公共安全之決心。

▲台南市消防局、成功大學航太系、台南市遙控模型運動協會與國產無人機民間製造商等聯合進行多旋翼機搜溺應用實務研究，讓多旋翼無人機應用改良再精進。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，消防局近年在黃偉哲市長的支持下，致力於無人機科技救災與應用，目前警義消共計培訓65位合格飛手加入無人機隊行列，台南消防付諸實行高效率科技救災，也不斷努力及改善無人機救災應用，更加確保民眾生命財產安全。

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