開基武廟回饋鄉里　捐贈南消災情勘查車2輛

▲台南市中西區開基武廟主委顏教本，代表捐贈台南市消防局第六大隊所屬和緯分隊、安平分隊災情勘查車各1輛，總價值新台幣344萬元，由市長黃偉哲代表接受，並頒發感謝獎牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市中西區開基武廟奉獻社會不遺餘力，26日在開基武廟，由該主委顏教本代表捐贈台南市消防局第六大隊所屬和緯分隊、安平分隊災情勘查車各1輛，總價值新台幣344萬元，由市長黃偉哲代表接受，並頒發感謝獎牌。

開基武廟為體恤消防人員救災辛勞，除了捐贈2輛災情勘查車予台南市政府消防局外，2輛車更配備有合法認證拖船鉤、LED警示燈、警報器及無線電等裝備，讓消防人員在執行救溺勤務中，拖帶船艇時能夠更有效率及安全。



「開基武廟」歷年來曾捐贈消防局救助器材車1輛、救護車2輛，主委顏教本表示，消防人員為保衛市民，需要有更多優良的裝備及車輛，讓他們更能利用這些精良的配備，來拯救更多受苦受難的民眾，這也是廟方期待的。



市長黃偉哲表示：「消防局已於3年內汰換近60部拖船架，均採用符合法規規範，再搭配有認證過的拖船鉤，不僅有連動的車燈，消防人員在執行勤務時能更有安全感，不用再擔心適法性問題。開基武廟不僅捐贈消防局車輛，之前更捐贈社會局復康巴士4輛、捐血中心運血車1輛，感謝開基武廟不遺餘力的支持，嘉惠市民大眾，與社區居民和社會大眾形成良好的互動，也希望此舉能喚起社會人士之公益善舉、大愛精神，戮力弘揚社會光明面。



消防局局長李明峯表示，和緯分隊是第六大隊的主力分隊，大大小小的救災勤務，第一時間出勤應變災害救援任務，安平分隊轄區鄰近海邊，關於救溺案件更是台南市出勤率極高的分隊，今天捐贈的車輛，均有四輪驅動系統，以利船艇沙灘上拖行，能夠更迅速下水執行救援任務，增加成功救援機率，保障市民安全。