就是想念「醫、牙、電機」　每年一成台大新生選擇退學重考

▲台大指出，大一學生退學重考，大部分是想拼進醫學系或電機系等熱門科系。（圖／記者資料照片）

記者許敏溶／台北報導

根據台大公布資料推算，台大每年錄取的大一新生中，有一成被退學，台大副教務長詹魁元坦言，現狀差不多這數字，而這些被退學的學生當中，大多都選擇重考，目標就是想考取台大的醫牙、電機與資工等熱門科系，而這些重考學生，主要受到社會氛圍影響，個人並沒有很認同，這樣也佔據名額，影響其他人，建議學生還是應該優先考慮自己興趣。

詹魁元指出，大學的退學人數，一直是大家關心議題，但台大狀況比較特殊，在被退學的學生當中，真正因成績因素被退學僅8%，絕大多數原因是逾期未報到，其次是志趣不合，但推測真正原因去重考，所以大一學生佔退學人數比例特別高，這些學生考上台大後，想念更好的科系，註冊後就辦理休學去補習，再考上更好的科系，像是電機系，這種狀況又以透過指考（現稱分科測驗）管道進入台大的學生居多。

雖然對外界而言，學生是同一個人，但詹魁元表示，對台大校方來說，在學生重考後再錄取台大，這是兩個不同學籍，舊的學號逾期未復學，就被學校退學，也導致大一新生被退學的人數偏高，而且總數量這幾年也略微上升。

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至於學生重考的熱門科系，詹魁元指出，不外乎是醫學系、電機系、資工系等熱門科系，這也導致部分學系「受傷」，像是生科系或物理治療系的學生，就會想重考拼上醫學系，因為學生認為，只要成績再好一點，就可以上醫學系，同樣狀況也發生在工學院，很多考上工學院的學生，就是想念電機跟資工系，所以也會選擇重考。

「有一個很強鄰居時，就比較吃虧！」詹魁元形容，這就是台大一些相對不熱門科系的困境，但校方並不是很認同，因為學生會選擇重考，主要受到社會氛圍影響，認為念電機、資工或醫學系，未來待遇比較好，但學生選擇科系，應該首重個人興趣，而不是以當下是否為熱門科系為主，不然每一個人都做同樣的事，對台灣來說是蠻悲哀的。