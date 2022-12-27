獨／台大每年逾5百人被退學　大一新生最多「每10人就有1人」

▲台大每年超過5百人被退學，大一新生佔比最高，每10人就有1人被退學。（圖／記者許敏溶攝，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

身為台灣學術龍頭的台灣大學，一直是全台學生的第一志願，每年教育部核定招生名額約3600人，但根據台大統計，過去3年來，台大每年退學人數超過500人，去年更超過600人，佔每年招生名額1/6到1/7，而被退學的學生當中，大一學生佔比最高、達到6成，換言之，相當於台大每10名大一新生中，就有一位被退學。

教育部近期即將公布全國大專校院註冊率，但隱藏在註冊率之後，退學狀況也值得注意，而台大一直是多數學子的第一志願，每年十餘萬名考生，擠破頭就是為了進台大這個窄門，但根據台大教務處等公開統計資料，過去三年（108至110學年），台大大學部被退學人數分別為533人、574人、625人，去年被退學人數更寫下3年來新高。

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從公開資料進一步分析，教育部核定台大每年招生名額約3600名，但每年卻有500到600名大學部新生被退學，等於每年招生名額的1/6到1/7都被退學，而大學部被退學的學生當中，又以大一學生佔比最高，超過6成以上。

▲台大近三年退學人數一覽表。（圖／記者許敏溶製表）

若以台大去年625人退學，大一生佔比6成推出，相當於去年就有375名大一新生被退學，以每年招收3600名大一新生計算，等於有超過1成的大一新生被退學，相當於每10名大一新生當中，就有1人被退學，這對身為全台最高學府的台大來說，佔比相當驚人。

此外，台大大學部被退學的學生當中，也出現上學期人數遠遠大過於下學期人數的現象，例如108學年533人被退學，光是上學期就高達457人，佔比達到85%，109學年、110學年各有574人、625人被退學，上學期也各有501人、544人被退學，佔比都來到87%。

此外，根據台大公開統計資料，在碩士與博士班部分，108至110學年被退學人數，碩士班分別為554人、491人、563人，博士班則是242人、244人、267人，去年碩博士班被退學人數，同樣寫下3年來新高，也同樣呈現上學期被退學人數，遠高於下學期，但碩博士班上學期佔比大約落在6成多左右，低於學士班超過8成。