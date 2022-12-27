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台大生先後錄取生科與會計系　休學再重考只為圓醫師夢

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲台大生先後錄取生科與會計系，休學再次重考只為圓醫師夢。（圖／資料照片，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

根據台大統計資料，台大每年入學的大一新生新生中，約有一成重考，只為選擇上醫學系或電機系等熱門科系，目前第二次重考的A同學就懷抱醫師夢，A生應屆考上台大生科系，覺得志趣不合重考，但重考後分數不到醫學系，故今年分科測驗先上台大會計系，由於醫師社會地位與收入都高，目前正再次重考中，A生坦言，重考班或高中同學當中，類似自己的個案不少，有的同學為讓家人安心，先考上台大政治系，但後來休學重考，就是想上台大電機。

根據台大統計資料，台大一年招收3600個新生名額當中，約有一成新生選擇重考，其中又以透過指考入學管道的比例最高，學生目標都是想上台大醫科或台大電機、資工等熱門科系，而目前辦理休學的A同學，就是其中一例。

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A同學說，自己應屆考上台大生科系，念了幾個月後覺得志趣不合，也懷有醫師夢，於是辦理休學重考；但今年分科測驗因為理科考不好，為了繼續拼醫科，所以考上只看共同科目的「國文、英文與數甲」的台大會計系，但開學後就辦理休學，目前正在準備重考中，目標就是鎖定醫學系。

至於會選擇重考，A同學指出，除了醫生的社會地位高、收入也好之外，另一個原因是高中三年拼命念物理、化學、生物，大學再去念第一類科系，心中會有「為何高中這麼努力念自然組的」不平衡心理，所以希望堅持到最後考上醫學系，不然之前努力都是白費，而且唸生科系畢業後，也擔心無法學以致用。

「周遭同學很多類似個案！」A同學說，在自己38名高三同班同學當中，包含自己就有6人都為了理想科系而選擇重考，其中有同學也考上私大醫學系，另一個國中同學也選擇重考，這位國中同學因為物理考不好，先選擇台大財金系，也是和自己一樣，心理上不太平衡，之後重考上了台大牙醫系。

此外，A同學也提到，應屆考上台大生科系那一年，自己念了幾個月，開學時就發現至少有10位同學直接辦休學沒來就讀，也聽過其他系在升大二時，很多人轉到財金、法律或二類組的熱門科系。

A同學說，重考班同學當中，除了鎖定醫學系外，也有很多人第一志願就是鎖定台大的電機系、資工系等熱門科系，有的甚至已經錄取台大二類組其他科系，但就是為了念台大電機系或資工系而重考；更特別的則是，因為目前台大很多一類組科系只看學測「國英數」等共同科目，所以不少自然組考生若無法錄取自己理想的熱門科系，會先上台大的一類組科系，之後休學再重考，目標就是鎖定自己理想中的自然組熱門科系。

為了避免學生一直重考與佔據名額，台大教務處規劃，未來將會提高轉系名額，最高提升到三成，但A同學認為，就算名額增加，轉系考難度依舊太高，原因是競爭太激烈，而且自己只想當醫生，也不一定要念台大醫學系，故就算台大將轉系名額提高，自己仍會選擇重考，當醫生的機會相對較高。

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