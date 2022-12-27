獨／降低重考生佔名額　台大擬提高轉系人數「最多3成」

▲為了降低重考生休學重考佔據名額，台大擬提高轉系佔比，最多到3成。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大每年錄取大一新生中，有一成被退學，多數人目標就是進入台大熱門科系，為降低台大生休學重考佔據名額，台大副教務長詹魁元指出，校方已規劃相關方案，包括課程模組化，先讓學生先選修「領域專長」課程，未來成績將可取代轉系門檻，同時放寬轉系門檻，也規劃將各系轉學名額提高到三成，但仍會尊重各系釋放名額與門檻，目前實施時間未定，將由新校長上任後的團隊來決定。

根據台大公布資料推算，台大每年錄取的大一新生中，有一成被退學，多數都是為了考上更好科系，但這些學生在退學前選擇休學，也佔據名額，為了降低上述狀況，台大目前正朝兩個方向來改變。

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詹魁元表示，首先是讓各學系把課程做模組化整理，也就是「領域專長」，台大已經開始做了，全校56個學系，已經產生237個領域專長，學生可以根據自己興趣或想轉系的科系，修讀領域專長，以自己任教的機械系為例，分成車輛與機械相關領域專長，都是很熱門，規劃三到四門課共十二學分，若學生課程修得好，代表學生轉系後可以活的很好的證據，也就歡迎學生轉到機械系來，目前會朝這個方向推進。

目前台大學生要轉系很困難，詹魁元指出，原因在於轉出與轉入都需要成績證明做為門檻，但學生若對該科系沒興趣，成績不可能太好，所以想轉系的學生，可以先修該系領域專長的課程，若有很好成績當證據，像是每一科都是A＋，相信系上老師也會同意這樣學生轉入，學生也不用浪費時間重考，而且就算後來學生不想轉系，修完「領域專長」課程，也會拿到類似高中學習歷程的證書，例如電機系最熱門的AI模組領域專長。

有了「領域專長」當證明，詹魁元指出，也會放寬名額限制，初步規劃，每一個系開放他系學生轉入，最高名額上限是該系的三成，例如該系有100個學生，最高可開放30名他系學生轉入，但最後則由各系決定名額，也不會馬上拿掉所有門檻，這仍要看各系如何使用這個機制，否則台大就變成醫學系跟電機系，未來會看狀況逐步微調作法，目前實施時間未定，將由新校長上任後的團隊來決定。

至於比較熱門的科系，是否會吸引學生蜂擁而至？詹魁元坦言，這種情況勢必會發生，校內的因應作法是進行資源分配，目前台大開始嘗試超級大班的課程，嘗試過一個老師同時教兩千個學生，空間怎麼規劃配套、行政怎麼支援都已經會了，例如提供40個助教，所以未來若真的有很多學生選修同一門課，學系有這樣負擔，校方一定會幫忙並給予協助。