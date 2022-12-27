獨／台大退學人數創三年新高　「生科、生農、工學院」佔比最高

▲台大退學人數創近三年新高，「生科、生農、工學院」佔比最高。（圖／ETtoday資料照，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

身為台灣學子第一志願的台灣大學，過去3年，每年竟有5百到6百人被退學，去年625人被退學，更創下三年來新高，根據台大統計，退學原因最多是逾期未註冊，其次為志趣不合，若以升學管道來說，分發入學最多，但校方並未公布哪一些科系退學人數最多，而以109學年來說，生命科學院、生物資源暨農學院、工學院，退學人數佔全學院人數，分別為6.77%、4.89%、3.81%，相對是比較高的學院，但不同學系間仍存在差異。

教育部核定台大大學部，每年可招收3600名新生，但根據台大公開資訊，在過去三年，每年各有533人、574人、625人被退學，去年更創下三年來新高，而其中又以大一新生被退學佔比超過6成為最大宗，相當於台大每10名大一新生中，就有一位被退學。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台大坦言，上述被退學的學生當中，以大一為主，佔退學學生總數6成左右，若至於退學原因，佔比最高為逾期未註冊，以109學年台大學士班退學資料為例，退學人數最多原因是「逾期未註冊」，佔比54%，次多則是「志趣不合」，佔比20%。

▲台大退學人數創近三年新高，逾期未註冊及志趣不合是兩大主因。（圖／記者許敏溶攝）

至於被退學人數最多系組，台大則表示不能提供，但根據台大目前公開資訊，以109學年來說，生命科學院退學人數佔全學院人數6.77%、生物資源暨農學院退學人數佔全學院人數4.89%、工學院退學人數佔全學院人數3.81%對較多，但同學院內不同學系仍存在差異。

而被退學學生的升學管道，台大表示，以三大入學管道來說，透過指考、也就是分發入學管道進來學生，退學人數最高，其次是透過申請入學，最後才是繁星推薦。

至於碩博士班部分，台大指出，以109學年台大碩博士班資料為例，退學原因最多的是：休學逾期未復學，佔比64%，次多為：修業期限屆滿，佔比12%。