　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

破「神龍Z9」3助理心防　高虹安可能再遭強制處分

北檢近日將2度傳喚高虹安，可望在農曆春節前後先行偵結貪污案。

▲北檢近日將2度傳喚高虹安，可望在農曆春節前後先行偵結貪污案。

圖文／鏡週刊

調查局北機站21日上午密訊新竹市長高虹安擔任立委期間的3名現任及前任助理，本刊掌握，包括遭懷疑涉及以人頭助理詐領薪水、曾任高虹安辦公室主任的PTT紅人「神龍Z9」吳達偉、曾參選民眾黨彰化縣黨代表的謝寧及另名陳姓前助理，他們均供出高虹安涉案的細節，包括辦公室帳本都須由高看過簽名才算數等，讓案情更加明朗。

本刊掌握，調查官訊問他們時，除了一一拿出高虹安辦公室的內帳及公積金帳目，還攤開每位助理的薪轉帳戶明細，一筆一筆要他們交代及解釋來源，顯示檢調單位已將金流過濾完畢。

▼曾任高虹安辦公室主任的PTT紅人「神龍Z9」吳達偉上週遭北機站傳喚說明。

曾任高虹安辦公室主任的PTT紅人「神龍Z9」吳達偉上週遭北機站傳喚說明。

知情人士說，有助理見辦案人員手上的資料齊全，可能因為太過緊張，竟不時十指交叉、抿嘴，甚至停頓思考好一會，才供出高虹安今年農曆年前，授意行政主任要辦公室部分助理向立法院浮報當月加班費，以此充當他們的過年紅包。

▼高虹安的女助理謝寧從2020年6月起任職至今年才離職，她日前也以證人身分至北機站說明案情，訊後被請回。

高虹安的女助理謝寧從2020年6月起任職至今年才離職，她日前也以證人身分至北機站說明案情，訊後被請回。

依照檢調過去偵辦涉及詐領助理費的案例，涉案民代若有串證、滅證之虞，幾乎都難逃遭收押的命運，由於高虹安已不具立委身分，跟著喪失國會保護傘，加上連日來出現更多新證據緊咬她涉貪，隨著案情有突破性的發展，檢調也隨之進行沙盤推演，一邊鞏固案情，一邊著手準備發動第二波約談行動，高虹安再遭強制處分的可能性也跟著大增。

▼高虹安的陳姓女助理在高辦任職不到1年離職，她上週至北機站作證後獲請回。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
小米大裁員5000人　聯發科、鴻海、大立光、友達遭重擊
快訊／國1「5車連環撞」　回堵3公里
公園直接「火車便當」她超配合！女歌手吃到一半　餐廳擁吻全被拍
高虹安離奇發過年紅包過程曝　一查戶頭大發現
賣家取消訂單「妳2年前未取貨」　台中妹被封鎖傻眼：我4.9顆
iPhone 15「5款機型」！　小螢幕回歸全系列售價曝光
OL火熱激戰酒店經紀！　遭錄4段私密片：不給我就把影片傳出去

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文今為兵役延長親上火線！拒訪745天　她曾揭原因

高虹安離奇發過年紅包過程曝　一查戶頭大發現

破「神龍Z9」3助理心防　高虹安可能再遭強制處分

高虹安涉貪再爆新招　「過年紅包」也下手

會操很凶！義務役延長1年「月薪破2萬」　訓練項目曝光

94年次義務役薪資不再只有6000元　確定調升至2萬元以上

義務役導入美軍最新模組化訓練　少花時間撿彈殼！實彈射擊暴增800發

新制義務役士兵角色定調「類國土防衛部隊」　戰時守衛軍民重要設施

幕後／義務役1年訓練方案3亮點搶先曝　實彈打800發以上、二兵薪破2萬

跨派系綠委挺普發現金1萬元　黨內有異音：應針對性紓困

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

新郎爸遊戲環節討救兵！　親家公出場解圍狂舞嗨爆

彈唱情歌2個月女兒沒反應　爸改彈兒歌...她秒跟著跳！

五月天阿信遺憾「沒抱到林志玲」　AKIRA送愛的抱抱…他：感覺很好～

觀籃球賽見稱職防守弟 舉雙手炙熱眼神盯敵人

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

蔡英文今為兵役延長親上火線！拒訪745天　她曾揭原因

高虹安離奇發過年紅包過程曝　一查戶頭大發現

破「神龍Z9」3助理心防　高虹安可能再遭強制處分

高虹安涉貪再爆新招　「過年紅包」也下手

會操很凶！義務役延長1年「月薪破2萬」　訓練項目曝光

94年次義務役薪資不再只有6000元　確定調升至2萬元以上

義務役導入美軍最新模組化訓練　少花時間撿彈殼！實彈射擊暴增800發

新制義務役士兵角色定調「類國土防衛部隊」　戰時守衛軍民重要設施

幕後／義務役1年訓練方案3亮點搶先曝　實彈打800發以上、二兵薪破2萬

跨派系綠委挺普發現金1萬元　黨內有異音：應針對性紓困

三菱明年推「全新入門休旅」！Corolla Cross、HR-V有新對手了

瘋電影／音爆浩劫　分貝炸彈聲音超過將啟動引爆

快訊／上班注意！國1圓山交流道3車連環撞　後方車流紫爆回堵中

第三波疫情來襲「這次不能怪中國」　蘇一峰曝升溫3因素

快訊／國1「5車連環撞」　回堵3公里

台灣速霸陸「大改款旅行車」曝光了！新一代Levorg採2.4升渦輪

宋逸民教會1周收1次錢「驚人上繳金額曝光」！她怒揭黑幕：金流說清楚

吃得到整隻鱈場蟹腳的湯咖哩　這3家餐廳年末推海鮮限定美食

讓人坐立難安的痔瘡　醫師解析治療方式

中天女主播哭了！淚揭「宋逸民教會捐款內幕」曝陳維齡夫妻私下真實面

男粉接唱大走音笑瘋！　戴佩妮掐著大腿唱完XDD

政治熱門新聞

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

義務役延長1年「操很凶」　訓練項目曝

民國94年生役男確定兵役延長！　1年訓練內容尚在最後精修

高虹安離奇發過年紅包過程曝　一查戶頭大發現

高虹安涉貪再爆新招　「過年紅包」也下手

稅收超徵4500億！　綠委槓中央「還財於民」：每人可領近2萬

義務役1年訓練方案曝光　二兵薪破2萬

中選會公告　陳靜敏、陳琬惠遞補立委

94年次義務役薪資不再只有6000元　確定調升至2萬元以上　

義務役導入美軍最新模組化訓練　少花時間撿彈殼！實彈射擊暴增800發

義務役士兵角色定調「類國土防衛部隊」　戰時守衛軍民重要設施

發N倍券、現金有望！　蘇貞昌下令：研擬疫後振興、照顧弱勢方案

兌現與王偉忠承諾！蔣萬安真的去訪清潔隊

跨派系綠委挺普發現金1萬元　黨內有異音

更多熱門

相關新聞

高虹安涉貪再爆新招　「過年紅包」也下手

高虹安涉貪再爆新招　「過年紅包」也下手

民眾黨前立委高虹安看似風光就任新竹市長，但讓她芒刺在背的貪污醜聞仍如火如荼延燒，檢調除掌握她涉將助理薪資以低報高、利用抵帳手法侵吞助理加班費，以及涉詐立委辦公事務費外，調查局北機站上週密訊高辦3名助理又有新發現，原來高虹安不但涉嫌要求未擔任幹部的小助理浮報自己的加班費，用來作為他們的過年紅包或平時的績效獎金，更掌握高辦疑有在民眾黨部或黨團上班的人頭助理，涉詐領助理費手法再添一筆。

「人齒魚」護子孫！狠咬浮潛男下面肢體

「人齒魚」護子孫！狠咬浮潛男下面肢體

4歲路易王子首現王室耶誕節成全場焦點

4歲路易王子首現王室耶誕節成全場焦點

醫遭妻家暴5年　想抱兒跳10樓

醫遭妻家暴5年　想抱兒跳10樓

「最美里長」就職仙氣照曝　紫渝粉急認岳父

「最美里長」就職仙氣照曝　紫渝粉急認岳父

關鍵字：

鏡週刊高虹安吳達偉

讀者迴響

熱門新聞

宋逸民教會深夜發文！藝人挺：沒被逼

宋逸民開會吵翻！小S調侃：爾虞我詐

年收千萬！60年魷魚羹熄燈：再不休息沒命花

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

陸取消入境核酸檢測、集中隔離

宋逸民妻爆勸小薰：鄭人碩不信主不嫁

阿Ben獻百萬退出　認宋逸民教會1問題

2023年運勢大翻轉！3生肖財運擋不住收入滿滿

符合這資格　直接領3000元

冷到沒完沒了！　恐有「第3波寒流」時間曝

正義律師逼退博客來　卻受傷最深

宋逸民「痛哭受封牧師」畫面曝！

搭捷運看見總隊長巡查！2排勳章驚呆一票人

N倍券有望上路！一張表秒懂　發券、現金效果大不同

賣家取消訂單　嗆台中妹「妳2年前未取貨」

更多

最夯影音

更多
Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！
宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面