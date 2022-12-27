破「神龍Z9」3助理心防　高虹安可能再遭強制處分

▲北檢近日將2度傳喚高虹安，可望在農曆春節前後先行偵結貪污案。



圖文／鏡週刊

調查局北機站21日上午密訊新竹市長高虹安擔任立委期間的3名現任及前任助理，本刊掌握，包括遭懷疑涉及以人頭助理詐領薪水、曾任高虹安辦公室主任的PTT紅人「神龍Z9」吳達偉、曾參選民眾黨彰化縣黨代表的謝寧及另名陳姓前助理，他們均供出高虹安涉案的細節，包括辦公室帳本都須由高看過簽名才算數等，讓案情更加明朗。

本刊掌握，調查官訊問他們時，除了一一拿出高虹安辦公室的內帳及公積金帳目，還攤開每位助理的薪轉帳戶明細，一筆一筆要他們交代及解釋來源，顯示檢調單位已將金流過濾完畢。

▼曾任高虹安辦公室主任的PTT紅人「神龍Z9」吳達偉上週遭北機站傳喚說明。



知情人士說，有助理見辦案人員手上的資料齊全，可能因為太過緊張，竟不時十指交叉、抿嘴，甚至停頓思考好一會，才供出高虹安今年農曆年前，授意行政主任要辦公室部分助理向立法院浮報當月加班費，以此充當他們的過年紅包。

▼高虹安的女助理謝寧從2020年6月起任職至今年才離職，她日前也以證人身分至北機站說明案情，訊後被請回。



依照檢調過去偵辦涉及詐領助理費的案例，涉案民代若有串證、滅證之虞，幾乎都難逃遭收押的命運，由於高虹安已不具立委身分，跟著喪失國會保護傘，加上連日來出現更多新證據緊咬她涉貪，隨著案情有突破性的發展，檢調也隨之進行沙盤推演，一邊鞏固案情，一邊著手準備發動第二波約談行動，高虹安再遭強制處分的可能性也跟著大增。

▼高虹安的陳姓女助理在高辦任職不到1年離職，她上週至北機站作證後獲請回。

