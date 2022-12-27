高虹安涉貪再爆新招　「過年紅包」也下手

▲高虹安25日在涉貪醜聞風暴中就任新竹市長，檢調近日將2度傳喚她到案說明。



圖文／鏡週刊

民眾黨前立委高虹安看似風光就任新竹市長，但讓她芒刺在背的貪污醜聞仍如火如荼延燒，檢調除掌握她涉將助理薪資以低報高、利用抵帳手法侵吞助理加班費，以及涉詐立委辦公事務費外，調查局北機站上週密訊高辦3名助理又有新發現，原來高虹安不但涉嫌要求未擔任幹部的小助理浮報自己的加班費，用來作為他們的過年紅包或平時的績效獎金，更掌握高辦疑有在民眾黨部或黨團上班的人頭助理，涉詐領助理費手法再添一筆。

12月25日，高虹安就任新竹市長，強調要興利除弊，將新竹市打造成一個財政紀律與法治健全的光榮城市，表面上看似風光上任，但她要面對的官司難題還沒有停止。

檢調連日來積極偵辦，密集訊問高虹安立委任內的助理，除了持續鞏固低薪高報助理費案情外，還進一步發現，高為省下給助理的過年紅包，竟涉嫌要求助理們浮報自己的加班費，用來充當過年紅包及平時的績效獎金，一毛不拔的程度令人咋舌。

▼高虹安去年在臉書PO了1篇「又愛又恨的紅包開箱文」，詎料她今年犒賞助理的過年紅包竟是要助理浮報公帑而來。



雖然高虹安上任時說，就職第一件事便是對媒體撤銷告訴，希望大家放下對立與仇恨，但媒體本於職責報導高案，並不會因挨告或當事人撤告而有所不同，高虹安涉詐領助理費案、論文風波與資策會提告的著作權案等三大官司，也不會因此落幕，檢調仍會依證據偵辦，高想要度過官司難關，恐怕只有誠實一途。