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「最美里長」就職仙氣照曝　紫渝粉狂喊：Monday不Blue了

陳紫渝貼出就職典禮照片，吸引1.2萬人按讚。（翻攝陳紫渝臉書專頁）

▲陳紫渝貼出就職典禮照片，吸引1.2萬人按讚。（翻攝陳紫渝臉書專頁）

圖文／鏡週刊

陳紫渝被受封「最美里長」，在選舉期間受到不少鎂光燈關注。順利當選永福里里長的她在臉書發出就職典禮照片，只見她臉上掛滿笑容、充滿仙氣，吸引1.2萬人按讚，還有紫渝粉狂喊「看到你Monday不Blue了」。

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陳紫渝25日晚間在臉書貼出「北市永和區第四屆里長就職典禮」照片，她強調這是責任的開始，感謝永福里鄉親長輩朋友給予的機會，同時也感謝所有朋友的支持與厚愛。

陳紫渝也表示未來會努力、盡心盡力，用心服務，更會認真學習，並秉持「尊長」「守法」「謙卑」的原則服務鄉親。不少人留言加油打氣，「恭喜紫渝，妳今天特別美」「恭喜里長」「恭喜紫渝美女里長上任」，還有狂粉喊，「老婆外面很冷，典禮結束後我有煮熱湯記得回家喝」。

此外，由於照片中陳紫渝和爸爸合照，讓不少男粉隔空認岳父，「岳父好」「岳父真帥」「爸，天氣冷加件外套吧。」貼文發出不到1天，已經吸引1.2萬人按讚、近500則留言，看來「紫渝魅力」真的無法擋。

 




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