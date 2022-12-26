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社會 社會焦點 保障人權

醫月入30萬「戶頭剩300」！遭妻家暴5年　想抱兒跳10樓

H醫師曾遭受近5年家庭暴力，離婚時幾乎花光了自己的積蓄。

圖文／鏡週刊

今年1月，棒球YouTuber「台南Josh」傳出遭妻子家暴，而4月1日，好萊塢男星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）的互控誹謗官司進入庭審，2起事件讓男性家暴受害議題再次受到矚目。

傳出被家暴後，為了不被網友與媒體花邊新聞式的渲染，Josh選擇拍影片講述被家暴的過程與心路歷程。在社會性平意識逐漸進步，以及政府長年推廣家暴防治的背景下，有越來越多男性家暴受害者，願意主動尋求幫助。

在華人社會文化強調「男兒有淚不輕彈」的性別刻板框架下，除了通報數字，也許我們還能從此次報導的3個案例中，去理解男性在親密關係暴力中幽微的生命經驗，以及遭受親密暴力時面對的困難。

H，40多歲，台北市，醫師

遭受過近5年家庭暴力的H醫生，當時月收入30萬元，但3年前離婚時戶頭只剩不到300元。

「你也希望人家看你是一個理性的丈夫，努力維持一個正常的家庭和諧，這是一家之主的責任。什麼事情都要跟她吵個輸贏、計較，那就沒完沒了。」H醫師說。

H和前妻是經由朋友介紹認識，他當時快40歲了，加上家裡催婚，2人相識不到3個月就結婚。婚後妻子的控制欲，主要展現在物質生活上。「你賺多少錢，我就是要過多好的生活，我嫁給你，不是為了受苦。」H醫師模仿前妻的語氣這麼說。

「只要沒達到她的要求，就不斷碎念或冷戰」

所謂好生活，包含房租每月5萬5的豪宅，一個月3萬5的到宅保母費，1/5的薪水必須上繳存入妻子戶頭，加上水電雜支、卡費，一個月基本開銷18、19萬元。如果惹她不開心，還得買包包賠罪，加上她要求小孩必須讀貴族幼稚園，薪水幾乎每個月都不夠用，還得花到婚前存款。H醫師說：「只要你沒有達到她的要求，就是不斷碎念，或者冷言冷語，冷戰。」他只好自我安慰：「我也是想說好啦好啦，錢再賺就好，覺得事情就花錢解決。」

但花了錢，卻什麼也沒能解決。那時妻子不用工作，明明請了保母，還是規定H醫師每天要趕快回家顧小孩，半夜還得起床哄孩子。採買、家事，H醫師全都得包。小孩週歲Party必須辦在豪華飯店，連出國出差還得額外給安撫費。

之外就是各種言語羞辱，「這就是你H家的爛種（小孩），才會情緒這麼爛啦。」「你很多東西都要靠我，你媽給你什麼幫助？他們鄉下人沒給你什麼幫助。你以後在外面走跳，還不是要靠我們家的人，你自己高攀了，你知道嗎？」

「我不敢講在家裡過得不好，很怪也很沒面子」

「有一次她叫我抱著小孩去陽台收衣服，我們住十樓，我就一直往下看，想說如果跳下去，我死了，小孩也死了，就解脫了。我看了很久，後來是小孩抓住我的脖子。我想說，他什麼都不知道…」H醫師陰鬱地說，「上班成了我最開心的時候，嘻嘻哈哈度過這幾個小時，然後再回去面對我自己的事。我不敢（對外）講我的事，男生跟人家抱怨，講自己在家裡過得不好，這樣很怪，也很沒面子。」

情緒沒有出口，H醫生亦曾抱著孩子，閃過跳樓以求解脫的念頭。

3年前，2人終於調解離婚，離婚前最後一個月，H醫師的存款已經不夠付房租，還得跟朋友借錢。他的身體也因為長期過勞，各項數值超標。離家的那天，H醫師跟兒子說的話是：「爸爸已經受不了，這4年多來沒有好好睡覺，身體垮了，錢也沒了，爸爸要活下來才能繼續當你們的爸爸。」後來H醫師的前妻放棄監護權，2人目前僅剩財產分配官司。

問H醫師何時才意識到自己被家暴？「其實我也是看Josh的影片，他的遭遇跟我很像。他說這個是家暴，我現在才知道原來我（過去）不應該去承受，沒有人應該要去承受這種事情。」這覺醒，距離他離婚，已經過去3年了。

男性該如何蒐證，申請保護令

律師陳宇安（巴毛）表示：「如果有受傷的話，一定要驗傷，才能證明你當下的確有遭受暴力行為。遭遇言語或精神暴力時要錄音，或者當下趕快跟朋友講，這也是一個證明。家暴或是性侵案件當事人會擔心沒證據怎麼辦？其實不是完全沒有證據，你說的話，法官也有可能採信。尤其是家暴案件，本來就不像一般刑事案件，一定要到嚴格、縝密的程度。」

 

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