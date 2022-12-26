4歲路易王子再現「超萌表情包」　首現王室耶誕節成全場焦點

▲路易小王子古靈精怪，對著鏡頭做出超多可愛表情。（翻攝Prince Louis of Wales臉書、@CountessCommon1推特）

圖文／鏡週刊

全世界25日都在過耶誕節，英國王室也不例外，4歲的路易小王子（Prince Louise）第一次參加王室耶誕節禮拜活動，古靈精怪的他再現「超萌表情包」，瞬間成為全場焦點。

經歷新冠疫情，英國王室時隔3年終於恢復耶誕節活動，並紀念已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）。耶誕節當天，國王查爾斯三世（King Charles III）和王后卡蜜拉（Camilla）率領王室重要成員，一同到桑德令罕府的「聖瑪利亞瑪達拉教堂」（St Mary Magdalene Church）做禮拜。

最有人氣的王室家庭——威廉王子（Prince William）、凱特王妃（Kate Middleton）和9歲喬治王子（Prince George）、7歲夏綠蒂公主（Princess Charlotte）、路易王子一家五口也現身。

▲國王查爾斯三世率領王室家庭到聖瑪利亞瑪達拉教堂做耶誕禮拜。（翻攝The Royal Family臉書）

▲威廉王子、凱特王妃一家五口出席耶誕節禮拜，4歲的路易王子（右二）第一次參加。（翻攝The Royal Family臉書）

路易王子第一次與王室家庭參加耶誕節禮拜，當天他穿深藍色長大衣、酒紅色短褲和長襪，在走進教堂時，對著鏡頭露出迷樣小表情，帥氣又可愛。離開教堂時，又不經意掀起大衣，露出短褲大笑，看得出來與「繼奶奶」卡蜜拉關係不錯。還拉著媽咪凱特王妃的手，與民眾打招呼，又很活潑跑來跑去，連哥哥喬治都當起小保姆安撫他，相當搶鏡。

凱特王妃當天的一身橄欖綠衣著也很有看頭，穿上愛牌Alexander McQueen大衣，搭配Philip Treacy大圓帽和法國品牌Sézane耳飾，優雅摩登。

▲路易小王子不經意露出短褲搶鏡。（翻攝Prince Louis of Wales臉書）

▲路易小王子再現超萌表情包。（翻攝@jomilleweb推特）

▲路易小王子今年6月在已故女王的白金禧慶典期間，頻頻耍寶。（翻攝Prince Louis of Wales臉書）

今年6月，路易小王子在女王白金禧慶典期間頻頻耍寶，無論是在白金漢宮陽台上崩潰摀耳，還是在看表演時對媽咪扮鬼臉，都成為話題焦點。

這是英國女王逝世後，王室度過的第一個耶誕節，晚些時候，查爾斯三世發表登基後的第一個耶誕廣播演說，向已故母親致敬，感謝社會各界的貢獻，並祝福大家都有平安、喜樂且充滿永恆光明的耶誕節。





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