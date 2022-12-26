台南市喜樹國小幼兒園新建園舍動土　2024完工可招生4班

▲台南市南區喜樹國小於26日為幼兒園新建園舍工程舉行動土奠基典禮，由市長黃偉哲親臨主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區喜樹國小26日為幼兒園新建園舍工程舉行動土奠基典禮，由喜樹國小醒獅隊開場，動土奠基儀式由市長黃偉哲親臨主持，校方誠心迎請在地信仰中心萬皇宮王爺現場護持，共同給予喜樹國小幼兒園新建園舍工程誠摯祝禱，最後由各界來賓共同鏟土，祝福喜樹國小動土平安開工順利。

市長黃偉哲表示，喜樹國小幼兒園新建園舍工程完成後，可提供2至6歲完整的幼兒教育體系。教育是最值得投資的希望工程，教育的軟、硬體環境都應該完備，尤其幼兒是教育啟蒙的重要階段，每位家長都很重視。在市府團隊的努力下，2021-2025年也獲教育部核定17.34億元經費，其中市府負擔約1.8億元，將陸續新建全市18所公共化幼兒園，提供年輕家長更多平價且優質的幼教選擇，讓孩童在最好的環境中健康成長。

教育局長鄭新輝表示，配合中央「少子女化因應對策計畫」，全市自2020年以來，近3年已增設公幼和非營利幼兒園120班，到2025年還會再持續增加，年輕家長第一胎育兒負擔每月將不超過2000元，可大幅減輕家長育兒負擔，而優質完善的新建園舍，更可提供安全與高品質的幼兒學習環境。

喜樹國小黃懷慧校長表示，目前喜樹附幼2個班，招收3-6歲幼兒，多為附近居民子女前來就讀。未來新建幼兒園，將增設一班2-3歲專班、3班3-6歲專班，總共招收106個名額，可提供更多幼兒公共化就學機會。本工程獲得教育部國民及學前教育署核定補助款7千3百44萬元，由陳文祥建築師事務所規劃設計，聯福營造有限公司施工，預定2024年度招生。

新建幼兒園園舍預定地位在喜樹國小內操場旁，具有在地特色的紅磚、黃槿花意象的校舍連接運動場，學生活動的區域更加寬廣、通透。而孩童在新建校舍內就能眺望操場另一邊所種植的黃槿樹，配合在地化課程。配合新建園舍工程動土，喜樹附幼也融合在地意象黃槿，由幼童親手蓋印黃槿葉環保袋、製作黃槿花棒，辦喜事用的紅龜粿祭祀，祈求校舍興建順利圓滿。未來孩子能身在喜樹、看見喜樹、愛上喜樹，並打造具美感特色校園，規劃適合孩子發展探索學習的安全場域。