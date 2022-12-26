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台南正副議長選舉賄聲黑影　台南藍軍請檢調介入調查

▲台南市議會國民黨團書記長蔡育輝指出，正副議長選舉期間的『賄聲黑影』，懇請檢調深入追查事實真相。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議會國民黨團書記長蔡育輝指出，正副議長選舉期間的『賄聲黑影』，懇請檢調深入追查事實真相。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨整裝重新出發了！團書記長蔡育輝指出，正副議長選舉落幕，這屆黨團民主監督大責也正式啟動，正副議長選舉期間的『賄聲黑影』，懇請檢調深入追查事實真相。

蔡育輝說，黃偉哲市長要求小內閣簽廉政公約，但可靠消息透漏，陳凱凌被羈押前仍在小內閣名單內，文化局長葉澤山主辦台南建城400年活動被林濁水批荒謬，卻臨時高升副市長，台南市政亂象重重，國民黨團未來會強力監督！

蔡育輝指出，正副議長選舉是民主代議政治的基石之一，台南選情卻因民進黨黨政高層，一直跟黑金黑道牽扯糾纏不清，成為全國持續關注焦點，88槍槍擊案、學甲爐碴案、太陽光電弊案，良田魚塭種電分贓，破壞生態干擾民宅，這些黑金利益是否綁架總統大選、縣市長選舉、正副議長選舉和立委議員選舉？尤其是否利誘國民黨議員？選民非常關切，請辛苦的檢調抽絲剝繭，深入追查這盤根錯節的黑金黑道犯罪結構。

蔡育輝繼續表示，前經發局長陳凱凌遊走民進黨多個執政縣市，在謝龍介和他的持續強力揭弊下，終於被台南地檢署聲押法院同意羈押，但黨團接獲可靠消息，陳凱凌收賄不是30萬，而是3百萬，之前黃偉哲市長小內閣名單原本有陳凱凌，外傳他可能接環保局或是副市長，沒想到陳凱凌被羈押，小內閣名單緊急更改由文化局長葉澤山陣前換將，黃偉哲現在要推小內閣員簽署廉政公約能突破黑金黑手嗎？

蔡育輝說，文化局負責籌畫台南建城400年活動，台南被荷蘭人奴役，就跟台灣人被日本奴役的血淚史一樣，荷蘭總理為了這段歷史跟印尼道歉，但同時期的歷史，居然能被民進黨拿來歌功頌德，連林濁水都看不下去直批荒謬，文化局長葉山辦出這樣的活動還能高升為副市長，真是讓黨團長見識，既然黃偉哲強調廉政公約，未來施政會清廉公開透明，為民喉舌的國民黨團就會強力把關，讓台南未來會更好。

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