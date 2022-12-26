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拖板車國道釀禍！害他噴飛車外「頭身分離」慘死　駕駛下場曝

▲國道1號南下311公里台南安定段，自小客車與拖板車發生車禍，自小客車翻覆，自小客駕駛屍首分離明顯死亡，另1車追撞3人受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲呂姓拖板車駕駛行駛國道1號南向310.7公里中線車道，與行駛外側車道林姓男子所駕駛的自小客車發生擦撞，林男當場拋飛車外頭身分離慘死。（資料圖／記者林悅翻攝）

記者黃宥寧／綜合報導

國道1號南下310.7公里處，2022年間發生一起嚴重車禍！一名呂姓拖板車駕駛要切換車道時，與外側車道林姓小客車駕駛發生碰撞，林男因車輛失控翻滾，人當場拋飛車外「頭身分離」慘死。呂男被依照過失致死罪判刑6月，得易科罰金18萬元，獲緩刑3年，期間付保護管束，並應於判決確定1年內接受2場法治教育。

回顧整起事發經過，台南市消防局2022年1月6日接獲通報，國道1號南下310.7公里處（安定路段）發生車禍，隨即派員前往處理，到場後發現，林姓自小客車駕駛已「頭身分離」明顯死亡，後方還有另輛小客車因煞車不及追撞，車內駕駛及乘客均受傷，整起事故一共造成1死3輕傷。

法院調查發現，呂男當時開著拖板車要從中線車道切至外側車道，卻疏未注意，當場與林男所駕駛的自小客車發生碰撞，導致對方車輛失控翻滾，人則是拋飛車外，受有腹部裂傷、內臟外溢併顱骨骨折的傷害而當場死亡。

根據行車紀錄器畫面、相驗屍體證明書等證據，法院認為呂男變換車道沒有注意保持安全距離及間隔，導致車禍的發生，造成林男家屬痛失至親，依照過失致死罪將他判刑6月，得易科罰金18萬元，但考量他已與對方家屬達成調解，並賠償完畢，給予緩刑3年，期間付保護管束，並應於判決確定1年內接受2場法治教育，全案仍可上訴。

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