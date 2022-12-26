台南市議長選舉跑票被罵爆！李鎮國道歉：被民進黨騙了

記者林悅／台南報導

台南市議長舉選，國民黨市議員李鎮國跑票，投票給民進黨邱莉莉，臉書被國民黨支持者罵爆！李鎮國26日出面向支持者道歉，他說基於道義與信任做出這樣選擇，他被民進黨騙了，他對支持者致最大歉意，未來4年他會對地方建設與建言繼續努力，請大家看他的表現，不要放棄他！

▲在台南市議長選舉跑票投給民進黨的國民黨台南市議員李鎮國，公開向支持者道歉，表明未來4年請看他的表現，並請求支持者不要放棄他。（圖／記者林悅翻攝）

台南市議會25日上午舉行議長選舉，國民黨李文俊、張世賢、李鎮國3名市議員跑票，投票支持民進黨邱莉莉當選議長，其中李鎮國出身眷村，支持他當選的是眷村深監的選民，消息傳出大批支持者難以接受李鎮國「背叛」行為，臉書、服務處被不滿的支持者罵爆。

李鎮國26日神情十分憔悴地公開向所有支持者道歉，他說為選前5天來他幾乎無法進食，也睡不好覺，他很單純因道義與信任，而跑票投給民進黨，他會承擔所有後果，對於被民進黨欺騙，他感到十分扼腕，他會檢討自己，未來4年他會對地方建設與建言繼續努力，還有沒有再4年的機會，請看他的表現。

李鎮國說，這場選舉下來看到很多政策的操作，讓他難以思考「不知道誰是敵人誰是朋友」，希望支持者看他的表現，不要放棄他。

據了解，李鎮國在臉書說：「我最初的想法就是讓李文俊為國民黨再度取得副議長職務，只需要與他人合作，兩位議長候選人我只能再次重申，一位綠營，另一位心在綠營，怎麼配都沒有差別。但令人遺憾的是，一個遲遲不肯做出承諾；一個未能履行承諾，最終導致副議長李文俊因信任而落選」。「我也必須要與黨團與市民們致上深深的歉意，跑票就是不對，縱使是權宜之計，也讓支持我的朋友們都受到傷害，無論最後黨中央決定去留如何，鎮國都予以尊重，也永遠不會喪失那顆全力為台南打拼的初心」。