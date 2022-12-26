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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣中正照片後還會有歷史大禮！　王世堅：請蔣萬安慢慢吸收

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安26日率市府一級首長到議會參加大會，過去承諾要當「蔣師」的民進黨台北市議員王世堅，送上故總統蔣中正肖像當作蔣萬安生日禮物。王世堅表示，這不算是「蔣師」的第一堂課，只是第一份小禮物，之後還有更重大、歷史意味的禮物，且「蔣師」課程都已經想好了。

▲▼台北市議會第14屆第1次成立大會，新科台北市長蔣萬安率領局處首長蒞會，向市議員介紹各局處首長，並向各議員握手寒暄。席間，民進黨籍議員王世堅拿出預藏的蔣公遺像，贈送給蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）

▲王世堅送蔣中正照片給蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝，下同）

蔣萬安26日下午出席台北市議會第14屆第1次成立大會，會前被媒體詢問，是否期待王世堅要送的禮物？蔣萬安笑說，「呵呵，大家都很期待。」會議開始時，王世堅拿出一幅蔣中正的照片送給蔣萬安，提醒蔣萬安「沒有犯錯的空間」，因為「用槍砲當上的，都能被台灣社會割捨掉，更何況是用選票（當選）的。」

大會結束後，蔣萬安被媒體詢問收到王世堅禮物的心得？蔣萬安僅說，「沒有想到他送我這個，謝謝世堅議員。」

▲▼台北市議會第14屆第1次成立大會，新科台北市長蔣萬安率領局處首長蒞會，向市議員介紹各局處首長，並向各議員握手寒暄。席間，民進黨籍議員王世堅拿出預藏的蔣公遺像，贈送給蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）

而王世堅則於會後受訪時表示，自己沒想到蔣萬安會有什麼反應，「我是做我該做的，今天送這個禮物非常有意義，饒具深意，希望他看得懂、聽得進去。」自己是公事公辦，必須代表台灣社會提出這樣的聲音，也希望蔣萬安能聽進去、好好檢視自己。

被問到是否算「蔣師」的下馬威？王世堅預留伏筆，僅說這不算是「蔣師」的第一堂課，而是「蔣師」的第一份小禮物，其實還有一樣更有重大歷史意味的禮物，但就分次送，讓蔣萬安慢慢吸收，「還有一份饒具歷史意義的（禮物）。」

至於有無想好「蔣師」第一堂課內容？王世堅回應，好多堂課都已經想好了，因為在蔣萬安當選的那一剎那，自己感觸很深，所以當下就想好了很多課程內容，「以蔣萬安的聰明才智，他滿清楚我在說什麼的。」

▲▼民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

另外，針對之前曾說當「蔣師」比當「柯學家」容易，未來會不會輕放蔣萬安？王世堅強調「不會」，因為蔣萬安、前台北市長柯文哲是完全不同的角色，蔣萬安自視很高、會有優越感，而柯文哲也一樣，但兩人在對事情看法不太一樣，例如柯文哲是毫無遮掩露出優越感、自視高所帶來的負面感，蔣萬安倒是比較會隱藏住優越感、潛在的傲慢。

王世堅指出，蔣萬安選過2次立委、1次市長，每天在基層跟民眾相處，所以比較懂得隱藏，柯文哲在這部分比較糟糕，不懂隱藏自己的優越；然而柯文哲也有一個優點，就是確實比較勤勞，每天7時30分就到市府開會，8年來唯一做到的就是這一點，「這點我是肯定他，他有認真。」然而自以為是的結果，就會導致偏聽、只聽自己的話，使政策作為錯誤。

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