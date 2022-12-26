「蔣師」送生日禮物！王世堅給蔣萬安「蔣中正照片」　籲：沒犯錯空間

▲台北市議員王世堅送故總統蔣中正照片給台北市長蔣萬安。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安今26日下午出席台北市議會大會，介紹局處首長等小內閣成員；由於今日正巧是蔣萬安44歲生日，曾說過要擔任「蔣師」的台北市議員王世堅也送上「禮物」，是一幀故總統蔣中正的照片，提醒蔣萬安沒有犯錯空間，並說用槍砲當上大位的人都能被台灣社會割捨，更何況是用選票當選者。

蔣萬安26日下午出席台北市議會第14屆第1次成立大會，會前被媒體詢問，是否期待王世堅要送的禮物？蔣萬安笑說，「呵呵，大家都很期待。」

會議開始時，王世堅於議場拿出一幀蔣中正的照片，提及今天除了是蔣萬安第一次到台北市議會，也是蔣44歲生日，所以特別準備了一份禮物送給蔣萬安，「74年前你的曾祖父進到台灣，用槍砲維護政權，這當中隱藏了很多台灣社會的委屈、血淚。」

王世堅指出，這是歷史弔詭，74年後的今天，蔣萬安選上了首都台北市長，所以今天要把蔣萬安曾祖父玉照送給他，希望能夠提醒「你（蔣萬安）沒有犯錯的空間，用槍砲當上的，都能被台灣社會割捨掉，更何況是用選票（當選）的。」

王世堅強調，蔣萬安沒有犯錯的空間，任何掌有權力資源的首長都沒有犯錯空間，因為民意就是一切、選票就是一切，「我送上你曾祖父的照片，希望給你這個提示。」

▼台北市長蔣萬安。（圖／記者袁茵攝）