她批林奕華就任後將少1名立委　轟蔣萬安：利用制度佔北市民便宜

▲簡舒培透過臉書痛批，蔣萬安才剛上任就利用制度空隙佔市民便宜。（圖／記者劉昌松攝）

記者江采蓁／綜合報導

台北市長蔣萬安今（26）日正式上工，蔣萬安也前往議會介紹市府團隊。對此，台北市議員簡舒培就表示，蔣萬安小內閣引發爭議的話題再度被突顯，因為立委林奕華雖已被任為台北市副市長之一，卻要到2月才會到市府服務，她認為，主要理由就是為了林奕華明年2月1日再辭立委，該區立委就不用再補選，但她表示如此一來台北市就會少一名立委，讓她痛批「台北市民做錯什麼？」

依照公職人員選罷法規定，立委所剩任期不到1年，依規定該選區立委缺額不用再補選，因此林奕華若明年2月1日才辭任立委，該區立委就不用再補選。針對此事，簡舒培痛批，「完全是為了國民黨一黨之私」，她表示，新科市長蔣萬安才剛上任，就要利用制度空隙佔市民便宜，這種心態真的很不可取，她提到，如果蔣市長希望小內閤人事快速到位，國民黨人才濟濟，可以考慮任命其他有經驗有能力的人才，但偏偏選了一個最差的處理方式，她批評，「結果到明年2月前，台北市有一個不就任的副市長，明年2月後，台北市大安區直接沒有立委」。

簡舒培指出，台北市過去有3位副市長，8年來今天卻只剩1位副市長，明年2月後，台北市則又要少1名立委，這樣的情形令她痛批，「台北市民做錯了什麼嗎？蔣市長可以告訴台北市民嗎？」