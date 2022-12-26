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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安接棒「7：30晨會」　柯文哲前幕僚：機制的健全比較重要

▲▼台北市長蔣萬安新市府團隊赴議會參加北市議會新任議長、副議長就職典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市長蔣萬安比照前任市長柯文哲，維持每天早上7點30分召開晨會。不過，柯文哲前幕僚柯昱安認為，晨會不是沒有缺點，也不需要為了神化一套機制，就整天幻想台北市以外的公務員每個都是貪污花天酒地睡到自然醒，遇事通通擺爛，沒這回事，機制的健全比上班時間早晚更重要。

柯文哲2014年上任台北市長後，在台北市政府打造早上7時30分的晨會文化。柯昱安說，以他過去參加的經驗，大致上分成三大塊，第一是大型專案需要跨局處分工整合時，把牽涉到的局處首長叫來開會，確實省下非常多溝通成本；第二則是督導重大業務的推動歷程，請局處每隔一段期間針對這些專案進行進度報告，一來可以了解進度落後的原因，二來則是給予適度壓力，避免施政延宕；最後是透過晨會的機制，讓各局處首長對於其他局處的業務有一定程度的熟悉。

柯昱安指出，晨會也有缺點，比方說因爲案件不同，列席者繁雜，長官之間若是按耐不住脾氣出現爭論，透過有心人士放話，所有對話與衝突場面都會成為隔天新聞媒體的獨家，內部忙著抓內鬼，外部裂痕難消解，終究形成缺乏互信基礎的惡性循環。事必躬親的管理模式，最後也演變成大家都在揣摩上意，害怕被罵，害怕被檢討，長此下來開創性的業務也減少許多。

柯昱安強調，局處間分工不合作是常態，如何建立跨局處的機制或平台，讓官僚體系的運作更有效率，是不同層級、不同政黨執政的政府都在努力思考的事，開晨會只不過是柯市府選擇的一種方式，若過度強調晨會「七點半」這個時間點，那就只是流於一種儀式感，「蔣市長如果不是苦民所苦睡到中午，我認為不會有人去計較那一時半刻，前提是要能做出成績，否則再早起都沒有意義。」

對於續開晨會，蔣萬安今（26日）表示，早上出席晨會人員包括他、副市長李四川、秘書長李泰興、副秘書長王秋冬、副秘書長張溫德，以及3名市府顧問，主要討論幾個議題，包括大巨蛋、內湖交通改善等交換意見，另外針對即將到來的跨年、2月份台灣燈會做討論。

蔣萬安指出，這周還是會每天安排晨會，就一些重要議題彼此交換意見，接下來會以如何強化跨局處協調、達成何種目標來進行安排，也會以最有效率方式推動市政。

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