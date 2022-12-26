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社會 社會焦點 保障人權

東石小黑狗死狀曝！遭獼猴「麵條般拉長」斷脊椎　5天內活活餓死

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義縣東石鄉20日傳出有隻獼猴抱著小黑狗遊晃，今（26）日卻被發現犬隻掛在樹上已死亡。今天下午家畜疾病防治所對黑狗進行解剖，發現狗狗是遭活活餓死，且屍體疑似遭拉扯變成長條形，頸部異常的長，死狀相當悽慘恐怖。

▲▼嘉義縣東石鄉被獼猴照顧的狗隻進行解剖。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲被獼猴照顧的幼犬今天下午進行解剖，死因為活活餓死。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼嘉義縣東石鄉被獼猴照顧的狗隻進行解剖。（圖／記者翁伊森翻攝）

日前有民眾在臉書「東石之美」社團裡PO文表示，驚見樹上有隻獼猴抱著小黑狗四處移動，緊抓著不放，原本擔心小狗安危，後來發現獼猴會餵食，替牠洗澡，且獼猴也相當親人、無攻擊性，希望大家就這樣放他們自由生活。

沒想到，今天家畜所人員發現小黑狗掛在樹上，已明顯死亡。嘉縣家畜疾病防治所針對此事回應，今下午初步相驗小黑狗屍體後，未發現明顯外傷，但黑狗骨瘦如柴，應是長時間未進食遭活活餓死，且小黑狗屍體還遭獼猴「麵條般拉扯」，屍身成詭異長條狀，頸部異常的長、脊椎也幾乎全斷，死狀十分悽慘。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如說明，這幾天有陸續派員捕抓幼犬與獼猴未果，25日下午便接獲幼犬死亡消息，且屍體高掛在樹上，之後東石清潔隊員協助將屍體送往解剖，相驗結果確定為活活餓死。

農業處綠化保育科長石惠菱表示，他們有成立捕猴團隊，曾放置誘捕籠試圖捕捉，甚至出動民眾飼養的母猴進行色誘，但結果皆失敗，石科長也要呼籲，東石並不適合獼猴生存，爾後如有看到台灣獼猴現蹤，請不要私自進行捕捉飼養，請立即通報119，或是致電05-3620123協助。

▲▼嘉義縣東石鄉近來傳出一隻遭棄養的獼猴緊抱著小黑狗四處遊晃。（圖／成峻提供）

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