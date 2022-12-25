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台灣兵役將延長　矢板明夫揭日本自衛隊經驗：改革迫在眉睫

▲▼2022九合一大選慘敗，民進黨主席蔡英文發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲外傳總統蔡英文27日將召開國安高層會議，有望拍板義務役役期延長為1年的方案。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對兵役延長，外傳總統蔡英文27日國安高層會議將拍板由原4個月延長為1年，但仍有不少對此持保留態度，認為應以提高軍人的待遇，以吸引更多肯長期服役的志願兵。不過，日本產經新聞台北支局長矢板明夫分析，從日本自衛隊的經驗來看並不可行，而台灣兵役改革迫在眉睫，蔡英文作為三軍統帥，這回站到前台，有利於政策獲得國民的理解和支持。

矢板明夫指出，日本自衛隊完全是志願兵，薪水相對比較高，高中畢業到民間企業去工作，平均年收入大概是240萬日圓，但是如果去自衛隊，基本年收可以達到320萬日圓，然而，自衛隊永遠都面臨著人員不足的困境，編制人數按規定是24萬7000人，但實際人數只達到九成左右，特別是下級士兵的人數嚴重不足。

矢板明夫表示，台灣如果僅靠提高薪水擴大招募，很可能會面臨和日本同樣的情況。台灣現在的四個月兵役制度，已經不適用於今天台灣面臨的台海局勢，改革迫在眉睫、勢在必行。

不過，矢板明夫也說，延長兵役是一項增加國民負擔的重大改革。如果政府決定這麼做，一定要針對社會的質疑，做出一套完整的論述。尤其在如何有效強化訓練內容、如何有效達成防衛目標上，期待蔡英文能站到前台，回答國內外媒體的各種提問，那將有利於政策獲得國民的理解和支持。

有關蔡英文27日國安高層會議的討論內容，有望就義務役役期延長為1年，以及兵役期間的各項訓練要點等方案拍板，並在會後親自對外宣布。在方案拍板後，也將送交行政院核定，並於29日行政院會討論，且於會後說明相關細節，最後送立法院查照。

此外，本次討論方案中，預計義務役4個月役期、替代役6個月役期，都將一同延長為一年；不過，義務役的每月薪資也可望從本來6000多元，一次調漲至1.5萬元。

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